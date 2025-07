STIMIGLIANO: CARABINIERE FUORI SERVIZIO ARRESTA UN UOMO PER FURTO AGGRAVATO ALL’ISOLA ECOLOGICA

Un Carabiniere della Stazione di Poggio Mirteto, libero dal servizio e in abiti civili, ha tratto in arresto un cittadino straniero di 31 anni, domiciliato in un campo nomadi della Capitale, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di furto aggravato.

L’arresto è stato eseguito mentre il militare si stava recando a lavoro a bordo della propria autovettura, percorrendo la Strada Regionale 657 “Sabina”.

Giunto nei pressi dell’isola ecologica comunale di Stimigliano, l’attenzione del Carabiniere è stata attirata dalla presenza sospetta di un’auto in sosta nell’area di stoccaggio, in un orario in cui la struttura risulta normalmente chiusa al pubblico.

Insospettito, il militare ha rallentato per meglio osservare la situazione.

Così facendo, ha notato un uomo all’interno del sito che, con atteggiamento furtivo, stava lanciando oltre la recinzione alcune caldaie. Subito dopo, lo stesso ha scavalcato la recinzione, ha raccolto il materiale asportato e lo ha caricato a bordo del veicolo, allontanandosi dal posto in direzione Forano.

Il Carabiniere ha immediatamente allertato la Centrale Operativa della Compagnia di Poggio Mirteto, richiedendo l’intervento di una pattuglia, e nel frattempo ha seguito a distanza il veicolo sospetto.

L’automobile è stata intercettata in località Galantina da una pattuglia della stessa Stazione di Poggio Mirteto, proveniente in senso opposto di marcia. I militari hanno proceduto al blocco del veicolo e all’identificazione del conducente.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire altro materiale asportato all’interno del mezzo, mentre le immagini del sistema di videosorveglianza presente presso l’isola ecologica hanno confermato l’attività delittuosa.

L’interessato è stato pertanto tratto in arresto per furto aggravato.

Il materiale recuperato è stato invece restituito al responsabile dell’isola ecologica.

Si precisa, come di consueto, che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà eventualmente accertata nel corso del successivo iter giudiziario.