BORSELLINO, DE CORATO (FDI): «INTITOLARE ISTITUTI E STRADE IN OGNI CITTA

Milano, 19 Luglio 2025 – «In qualità di capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Parlamentare Antimafia, oggi ho deposto un omaggio floreale al cippo che feci realizzare da vice Sindaco di Milano nei Giardini Falcone e Borsellino di via Benedetto Marcello 4. È ancora vivo in me il ricordo del settembre 1990, quando il Giudice intervenne alla nostra festa nazionale del Fronte della Gioventù a Siracusa, insieme, tra gli altri, al parlamentare regionale del MSI Giuseppe Tricoli. A 33 anni dalla strage di via D’Amelio, il loro sacrificio ci ricorda il nostro dovere quotidiano di non abbassare mai la guardia. Un ricordo particolarmente vivo dentro di me, è il fatto che Borsellino riponeva tanta speranza sul futuro delle nuove generazioni ed aveva ragione. Dove non è ancora presente in Italia, va intitolato un Istituto Scolastico Superiore alla memoria dei Giudici Falcone e Borsellino. In loro ricordo, inoltre, andrebbero intestati una via, una piazza o uno slargo, sempre nelle città dove attualmente non sono già presenti. La Mafia pensava di metterlo a tacere con una bomba, invece, la sua voce riecheggia ancora oggi nell’animo non solo di chi lo ha conosciuto, ma anche dei più giovani. Noi la mafia l’abbiamo sempre combattuta e non ci stancheremo mai di farlo onorando, allo stesso tempo, oltre i due Magistrati anche i componenti della loro tutela e quelli delle Forze dell’Ordine che hanno dato la propria vita, e rischiano ancora di darla, per la sicurezza collettiva».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, capogruppo del Partito in Commissione Antimafia ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.