Castrum Pedemontis 2025, il 18 luglio un’anteprima culturale al Castello

Piedimonte San Germano, Il Presidente Testa: «Costruiamo un futuro che sia sostenibile»

La decima edizione del Castrum Pedemontis si arricchisce di una grande novità: prima ancora dell’inizio ufficiale, previsto per il 19 e 20 luglio, il Comune di Piedimonte San Germano propone un’anteprima culturale d’eccezione. “Venerdì 18 luglio 2025, alle ore 19:30, presso il Castello Medievale di Piedimonte San Germano, -si legge nel comunicato- si terrà il convegno “De Medio Evo – Castelli in Rete, per uno sviluppo sostenibile”, un momento di approfondimento e confronto sul valore dei castelli come patrimonio culturale, motore di sviluppo e attrattore turistico. L’evento vedrà la partecipazione di Elena Montanaro, Carlo Corvino e Clementina Evangelista, tre esperti che offriranno una lettura contemporanea del Medioevo come risorsa per la crescita culturale e territoriale. A moderare l’incontro sarà Fernando Riccardi, noto giornalista e studioso di storia locale. Il convegno ospiterà anche interventi istituzionali dei sindaci della DMO Terra dei Cammini e della DMO Stay Ciociaria, in un dialogo congiunto tra realtà territoriali che condividono strategie e visioni sul turismo sostenibile e la valorizzazione del patrimonio storico. A seguire la possibilità di assistere alla mostra di abiti medievali, al percorso narrativo del “Castello parlante” e a una degustazione di piatti tipici locali”. “L’anteprima del Castrum Pedemontis rappresenta un momento simbolico e concreto insieme: simbolico perché segna l’avvio delle celebrazioni della decima edizione di una manifestazione che ha saputo valorizzare nel tempo la storia e l’identità di questo territorio; concreto perché incarna perfettamente il senso del lavoro che come DMO Terra dei Cammini stiamo portando avanti, fatto di sinergie reali e costruzione di reti territoriali autentiche – ha affermato il Presidente della DMO Terra dei Cammini Alfonso Testa (nella foto) – Promuovere un territorio oggi non significa semplicemente raccontarlo, ma creare le condizioni perché chi arriva qui trovi un’accoglienza radicata, consapevole, capace di offrire un’esperienza completa. E questo può avvenire solo se tutte le componenti del sistema – istituzioni, enti, associazioni, imprese, comunità locali – si muovono insieme, condividendo una visione, un metodo, un progetto. Il convegno che inaugura simbolicamente il Castrum, non è solo un momento culturale. È il segno tangibile che il nostro territorio ha deciso di investire nella propria storia per costruire futuro. Un futuro in cui la cultura non è più elemento isolato, ma leva di sviluppo sostenibile e attrattivo. Lavorare insieme, come stiamo facendo con i Comuni della rete “Terra dei Cammini” e con altre Dmo territoriali, significa costruire un’identità forte, attrattiva e dinamica. L’anteprima del 18 luglio è un bellissimo esempio di come si possa unire ricerca, narrazione storica, turismo e partecipazione. E farlo in un contesto come il Castello di Piedimonte rende tutto ancora più significativo. Invitiamo tutti a esserci: per riflettere, per condividere, per sentirsi parte di un territorio che investe nella cultura per guardare avanti”.Il Castrum Pedemontis prenderà poi il via ufficialmente sabato 19 luglio, con il grande corteo inaugurale e due serate ricchissime di eventi storici, spettacoli e animazioni.