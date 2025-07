RIETI: I CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO PER RIPETUTE VIOLAZIONI ALL’OBBLIGO DI FIRMA

IERA GIA’ STATO ARRESTATO PER UNA RAPINA IN CENTRO

Carabinieri della Stazione di Rieti hanno tratto in arresto una persona in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale Ordinario di Rieti.

La misura è stata adottata nei confronti di un 21enne straniero, in Italia senza fissa dimora, a seguito delle reiterate violazioni all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria cui il giovane era stato sottoposto a seguito di una condanna per una rapina di un cellulare ai danni di un giovane, commessa in Rieti, in Piazza Mazzini, nel dicembre dello scorso anno.

Il giovane, più volte, aveva deciso deliberatamente di non ottemperare all’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri di Rieti, senza addurre mai un giustificato motivo.

A quel punto, i militari, ritenuto la misura cautelare non sufficiente a far mutare la sua condotta, hanno segnalato le plurime violazioni all’Autorità Giudiziaria che, concordando pienamente con le risultanze investigative raccolte dai militari, ha emesso il provvedimento restrittivo in argomento.

Dopo l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Rieti, a disposizione dell’Autorità Giiuiziaria

Si precisa, come di consueto, che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà eventualmente accertata nel corso del successivo iter giudiziario.