Seychelles, un paradiso per gli uccelli migratori: il 2024 segna un anno da record

Le Isole dell’arcipelago indiano diventano hotspot globale per le rotte migratorie

Le Seychelles si confermano ancora una volta un rifugio privilegiato per la biodiversità globale, un arcipelago dove natura, scienza e conservazione si incontrano in modo straordinario. Il 2024 ha segnato un anno eccezionale per l’avifauna migratoria: sono state infatti registrate ben 155 segnalazioni di uccelli rari, il numero più alto mai documentato in un solo anno dal Seychelles Bird Records Committee (SBRC) dalla sua fondazione nel 1992.

Questo risultato senza precedenti evidenzia non solo l’importanza delle Seychelles come tappa strategica lungo le principali rotte migratorie, ma anche il crescente coinvolgimento di enti di conservazione, appassionati e visitatori nell’osservazione e nella tutela delle specie alate che popolano, anche solo per brevi periodi, queste isole uniche al mondo. Il totale del 2024 sfiora da solo il numero complessivo di avvistamenti registrati tra il 2021 e il 2023 messi insieme, a dimostrazione di un trend in forte crescita.

Tra settembre e aprile, le isole diventano una tappa fondamentale lungo le rotte migratorie globali. I principali protagonisti sono trampolieri e uccelli canori provenienti dalle fredde latitudini settentrionali, in cerca di condizioni più miti, cibo abbondante e habitat protetti. Le lagune, le piane costiere e le fonti d’acqua dolce delle Seychelles offrono loro il rifugio ideale, trasformando l’arcipelago in una vera e propria “stazione di servizio” naturale per la fauna alata.

Il boom delle segnalazioni è stato possibile anche grazie alla crescita dell’avifauna partecipativa: sempre più turisti e abitanti locali utilizzano piattaforme digitali come eBird, contribuendo a mappare e documentare le presenze aviarie. Con un semplice smartphone o una macchina fotografica, chiunque può diventare parte attiva di un grande progetto di monitoraggio ambientale.

Il supporto di enti come l’Island Conservation Society, la Seychelles Islands Foundation, Denis Island e molti altri ha permesso di rafforzare le attività di conservazione e divulgazione. Un ringraziamento speciale va anche a esperti e appassionati come Steve Agricole, che da anni contribuiscono con passione alla salvaguardia dell’avifauna delle Seychelles.

Questo record non rappresenta solo una cifra impressionante, matestimonia in modo evidente il ruolo centrale delle Seychelles come nodo cruciale lungo le rotte migratorie globali. Mai come oggi è fondamentale cogliere questa opportunità per rafforzare l’impegno nella tutela di ecosistemi tanto straordinari quanto fragili.