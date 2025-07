POGGIO MIRTETO. I CARABINIERI ARRESTANO UN GIOVANE PER DETENZIONE DI STUPEFACENTI, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE E GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto hanno tratto in arresto un giovane di 24 anni, residente in Sabina, per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti, nonché per guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’arresto è avvenuto nel corso di un ordinario servizio di controllo alla circolazione stradale, effettuato in orario notturno nei pressi del centro abitato di Poggio Mirteto.

Durante le operazioni, i militari hanno intimato l’alt a un’autovettura in transito. Il conducente ha però ignorato l’ordine, accelerando repentinamente nel tentativo di sottrarsi al controllo, ingaggiando una fuga per le vie cittadine.

La corsa del veicolo è terminata poco dopo, con un impatto contro alcuni alberi a bordo carreggiata, a seguito della perdita di controllo del mezzo. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso.

I militari, che si erano immediatamente posti all’inseguimento, lo hanno raggiunto tempestivamente, verificando in via preliminare le sue condizioni di salute e procedendo, successivamente, agli accertamenti previsti per legge.

Sottoposto al test alcolemico, il giovane è risultato positivo, con valori ben superiori ai limiti consentiti. Lo stesso ha inoltre rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici, nonostante, all’interno del veicolo, i militari avessero rinvenuto una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, opportunamente sequestrata.

In ragione della condotta di resistenza attuata mediante la fuga, del possesso dello stupefacente e delle gravi violazioni emerse nel corso degli accertamenti, l’uomo è stato tratto in arresto e sanzionato per le infrazioni al Codice della Strada.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e affidato a un deposito giudiziario. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti e la Prefettura valuteranno ora, ciascuna per quanto di competenza, la posizione penale e amministrativa dell’interessato.

Si dà atto che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali dei soggetti denunciati saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.