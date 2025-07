Firenze, il mondo del beachwear sfila in Fortezza

In arrivo nel capoluogo toscano l’anteprima delle collezioni di costumi da bagno, accessori e abbigliamento mare con Maredamare 2025

La Fortezza del Basso, al centro di Firenze, accoglie i riflettori internazionali dal 19 al 21 luglio grazie a Maredamare 25, uno degli eventi più importanti dedicato al mondo dei costumi da bagno e degli accessori da spiaggia. Con le nuove tendenze per il prossimo anno e i tanti appuntamenti collaterali anche nei negozi del centro, la kermesse attira ogni anno, oltre ai brand più noti internazionali e italiani, visitatori da tutto il mondo. In questo contesto l’occasione è quella giusta per prevedere un soggiorno all’Hotel Botticelli, storica struttura originata in un palazzo cinquecentesco dove l’ospite si trova in un’altra dimensione, sospeso tra opere d’arte, affacci panoramici e coccolato grazie a tutti i comfort.

C’è un luogo, a Firenze, nato per volere di Alessandro de’ Medici tra il 1534 e il 1537 con lo scopo di accogliere truppe di soldati o dare rifugio ai governanti in caso di insurrezioni, ma anche come simbolo del potere, oggi diventato una delle più importanti sedi espositive e fieristiche della città: si tratta della Fortezza del Basso, magnifica struttura dalle mura possenti. Si presenta con il mastio che ingloba l’antica Porta a Faenza, le sale antiche, la terrazza panoramica, ampi sotterranei e anche giardini con una grande vasca ellittica che ospita una fontana e una colonia di cigni. Una meravigliosa location, dunque, rinata a nuova vita grazie ai tanti eventi che vi si svolgono. Oggi, infatti, perfettamente restaurata con l’inserimento di moderni spazi, è un punto di riferimento di ampio respiro. Con un’area di quasi 100.000 mq, di cui più della metà coperti, la Fortezza è il luogo ideale per fiere e congressi con alto numero di partecipanti, grazie alla possibilità di costruire una sala plenaria da 3500 posti, ma anche sede di ricevimenti di grande rappresentanza e serate di gala. Ubicata nel centro storico della città, è diventata la principale struttura del polo fieristico di Firenze e non è un caso che proprio qui, dal 19 al 21 luglio, sia in programma uno degli appuntamenti più rinomati per quel che riguarda la moda mare. E’ infatti in arrivo Maredamare 2025, un evento internazionale pronto ad accogliere oltre duecento marchi di fascia medio-alta, tra italiani e stranieri.

La manifestazione è composta da sfilate e da una serie di eventi collaterali focalizzati su beachwear e resortwear, e si presenta come unico salone italiano dedicato al settore abbigliamento da mare, accessori e underwear. Prima in Europa e considerata tra le più importanti al mondo, Maredamare 2025 rappresenta il punto di incontro tra la migliore clientela internazionale e le aziende del settore più qualificate.Il programma del salone è molto ricco, con alcuni contenuti aperti a tutti i visitatori, altri su invito. Sono quattro i temi delineati, ovvero Resonance, Mediterranean, Deepness e Fantasy. Il primo esprime la volontà di prendersi cura di sé stessi, un’aspirazione a uno stile di vita che mette al centro il benessere con la conseguenza di prediligere capi dinamici, trasformabili e adatti al movimento quotidiano, mentre forme e materiali si ispirano al mondo naturale. Il tema Mediterranean simboleggia un ponte tra passato e presente, tra tradizione e innovazione, celebrando la ricchezza culturale e la bellezza del Mediterraneo attraverso il beachwear con un linguaggio contemporaneo intrecciato a segni più tradizionali come le righe, il crochet, gli intagli di cotone. Il Deepness guarda alle profondità degli oceani svelando un mondo segreto e inesplorato. Questa è la tendenza dei colori che si fanno più cupi, tagliati però da bagliori incandescenti e da punteggiature sature. La palette dei colori spazia dai pink più accesi ai blue più profondi, in tonalità sature e luminose. C’è poi la vocazione Fantasy, quella dimensione più onirica dove le stampe richiamano atmosfere evanescenti, mentre pizzi e trasparenze si ispirano al fascino della lingerie.

In questo contesto è facile capire perché la 18 esima edizione di Maredamare risulti essere un evento molto atteso, sia per i professionisti del settore sia per gli appassionati o anche semplici curiosi. Come attesa è anche, nella settimana precedente dall'11 al 18 luglio, la costellazione di appuntamenti e show che girano attorno alla fiera pur brillando di luce propria grazie a Fuordacqua, in cui le più belle location della città si animeranno e ospiteranno eventi e sfilate connessi al salone, ma con un tono ancora più rilassato e conviviale. Con Fuordacqua sono i negozi a diventare protagonisti, con momenti irrinunciabili che vanno dalla presentazione esclusiva di una nuova linea a una speciale promo limited edition, fino a una serata fashion sotto le stelle, il tutto seguendo il tema di quest'anno dedicato al "Beachwear from another planet".