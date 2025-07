Ennesimo atto di inciviltà in via Camposaino, area bonificata e grazie alle indagini individuato il responsabile che sarà deferito all’autorità giudiziaria. Sinibaldi “tolleranza zero e sensibilizzazione”

Comunicazione sull’operazione di polizia giudiziaria condotta dalla Polizia Locale che ha permesso l’individuazione e il deferimento del responsabile

La Polizia Locale in collaborazione con ASM è intervenuta in via Camposaino, nella quale si era registrato l’ennesimo abbandono di rifiuti. L’area è stata prontamente bonificata e il responsabile individuato grazie a indagini di Polizia Giudiziaria. Il soggetto responsabile verrà deferito all’autorità giudiziaria, che potrà comminare una sanzione penale alla quale verrà aggiunto il pagamento delle spese per ripulire l’area.

Il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi:

“Non abbiamo nessuna intenzione di sopportare l’inciviltà di chi insozza, inquina e danneggia la nostra città. Per questo è costantemente attivo il controllo della Polizia Locale che questa volta è riuscita a individuare il responsabile grazie ad una indagine di Polizia Giudiziaria, ma che monitora costantemente il territorio anche con l’uso delle fototrappole. Mi complimento con loro e ringrazio il personale di ASM che come sempre agisce in tempi rapidissimi. Chi invece è responsabile di questi atti deve sapere che non abbiamo nessuna intenzione di tollerare simili atteggiamenti e nessuna remore nell’usare tutti gli strumenti che il codice penale prevede. Sensibilizziamo al rispetto della città e della natura, informiamo delle iniziative calanderizzate con ASM per il corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti e il verde domestico, ne abbiamo fatto appuntamenti fissi e itineranti per venire quanto più possibile incontro alle esigenze dei cittadini, e ancora di più per tutto questo questo saremo fermi nella nostra azione repressiva.”