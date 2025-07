L’estate in Sardegna è un’esperienza da vivere tra avventura, mare e natura

Dal Golfo di Orosei ai panorami di Baunei, la vacanza non è mai stata così attiva

In Sardegna l’estate ha un sapore speciale. Tra falesie a picco sul mare, baie nascoste e sentieri selvaggi, la costa orientale dell’isola regala emozioni autentiche a chi cerca molto più di una semplice vacanza. Qui, ogni panorama racconta una storia, ogni angolo custodisce un segreto, ogni giornata si trasforma in un’avventura tra natura, mare e libertà. Nel cuore di questo paesaggio straordinario l’Arbatax Park Resort & Spa, eletto Miglior Eco Resort al Mondo in Italia e in Europa, rappresenta la base ideale da cui partire per scoprire le meraviglie dell’Ogliastra. Affacciato direttamente sul mare e immerso in un grande parco naturale, il resort è il punto di partenza perfetto per vivere un’estate dinamica e indimenticabile.

Nel cuore selvaggio e autentico dell’Ogliastra, ogni giorno è un invito ad esplorare il magnifico Golfo di Orosei, un autentico gioiello della costa orientale sarda. Questo tratto di litorale, incastonato tra alte falesie calcaree e un mare dalle infinite sfumature di turchese, ospita alcune delle spiagge più affascinanti e incontaminate del Mediterraneo.

Tra queste spiccano nomi leggendari: Cala Mariolu, con i suoi ciottoli bianchi levigati dal mare; Cala Luna, sospesa tra grotte naturali e sabbia dorata; e l’iconica Cala Goloritzé, recentemente dichiarata spiagga più bella al mondo per la sua bellezza intatta e quasi surreale.

Le escursioni in motonave o a bordo di gommoni permettono di vivere da vicino questo spettacolo della natura: un viaggio tra scogliere a strapiombo, grotte millenarie, fiordi nascosti e acque cristalline che invitano a nuotare, a fare snorkeling o semplicemente a lasciarsi cullare dal sole estivo. Ogni insenatura regala scorci da cartolina e il silenzio del paesaggio selvaggio, interrotto solo dal suono delle onde, rende l’esperienza ancora più indimenticabile.

Per chi preferisce la terraferma e ama esplorare l’anima più autentica dell’isola, gli altopiani selvaggi di Baunei sono una destinazione imperdibile. Qui, tra silenzi ancestrali e paesaggi mozzafiato, si snodano itinerari che uniscono natura, storia e mistero.

A bordo di jeep 4×4, si parte alla scoperta di un territorio aspro e affascinante, dove il tempo sembra essersi fermato. I tour guidati attraversano paesaggi rocciosi e panorami sconfinati fino a raggiungere luoghi di straordinaria suggestione: chiese campestri come quella di San Pietro, immerse nella quiete più assoluta; voragini carsiche impressionanti come quella del Golgo; e poi piscine naturali scavate nella roccia e resti archeologici nuragici, silenziosi custodi di una civiltà millenaria.

Camminare o avventurarsi tra questi sentieri significa vivere un’esperienza intensa, fatta di colori, profumi e racconti antichi, dove ogni pietra, ogni albero, ogni panorama ha qualcosa da raccontare. Un viaggio autentico e profondo nel cuore più intatto della Sardegna, dove la natura è protagonista assoluta.

E dopo l’avventura? Spazio all’energia! Quando il sole splende alto e la brezza marina accarezza la pelle, il desiderio di muoversi e divertirsi trova piena espressione. A pochi passi dal mare, immersi in un paesaggio straordinario, c’è tutto ciò che serve per trasformare ogni giornata in un perfetto equilibrio tra azione, relax e divertimento. Gli ospiti hanno a disposizione un’ampia gamma di attività sportive, ideali sia per chi è già esperto sia per chi desidera semplicemente mettersi in gioco. Tennis, padel, calcetto, basket e beach volley sono solo alcune delle proposte disponibili. L’esperienza continua anche in acqua, con emozionanti uscite in kayak, windsurf, SUP o rilassanti sessioni di snorkeling tra fondali cristallini.

In ogni angolo del resort si respira energia: si può iniziare la giornata con una lezione di acquagym o di yoga, concedersi una corsa vista mare o semplicemente lasciarsi ispirare dalla natura per ritrovare il proprio ritmo. Qui, ogni momento è un invito a vivere appieno, a rigenerare corpo e mente attraverso il movimento e il contatto con gli elementi.