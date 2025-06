Francesca Cipriani & Alessandro Rossi DJ – Il nuovo singolo è “Marylin”

“MARYLIN” (etichetta Novalis Music) è il nuovo singolo di Francesca Cipriani & Alessandro Rossi DJ, una canzone, che dipinge con estrema intelligenza e autoironia un personaggio solo apparentemente leggero e svampito, ma capace in realtà di veicolare una personalissima filosofia di approccio semplice e divertito all’esistenza: “ridere, in sostanza, è una cosa seria”.

Il brano è stato scritto su misura per Francesca da rinomati autori, quali Francesco Gazzè e Francesco De Benedittis, oltre che da due giovani autori in ascesa (Magrini/Pascucci). Una canzone fortemente voluta e co-prodotta dal marito Alessandro Rossi, che ha realizzato personalmente anche un “rework” più ritmato per la discoteca, pezzo che ha tutte le carte in regola per diventare una nuova e penetrante hit estiva, rivelando al pubblico l’ennesima sfaccettatura ancora sconosciuta di Francesca Cipriani e consacrandola ulteriormente come un’artista di grande carisma e personalità. Il videoclip sarà disponibile online da metà luglio.

Biografia

Francesca Cipriani D’Altorio è cresciuta a Sulmona (L’Aquila), città nel cuore dell’Abruzzo nota per la secolare tradizione nella produzione di confetti. I suoi esordi televisivi risalgono al 2005, come conduttrice e inviata del Telegiornale dell’emittente regionale ONDA TV. Nel 2006 acquisisce notorietà a livello nazionale, partecipando come concorrente alla sesta edizione del reality-show “Grande Fratello” di CANALE 5. Tra il 2006 e il 2008 è stata conduttrice di diversi programmi di SKY e MEDIASET e ha partecipato ad un film per CANALE 5 (Finalmente a casa) e a sitcom per RAI 2 (Piloti) e per ITALIA 1 (Medici miei). Nel 2009 la vediamo come inviata del programma di CANALE 5 “Domenica Cinque”, condotto da Barbara D’Urso. Nel 2010 debutta nel cinema con il film “Un neomelodico presidente” e poi vince, in coppia con Federico Bianco, la seconda edizione del simpatico reality-show di ITALIA 1 “La pupa e il secchione”. Negli anni successivi diventano innumerevoli le sue partecipazioni a programmi televisivi quali “Colorado” di ITALIA 1, “Kalispéra” e “Mattino 5” di CANALE 5 e “Grand Hotel” di Piero Chiambretti. Nel 2018 approda alla tredicesima edizione de “L’isola dei famosi” su CANALE 5, dove arriva in finale e si classifica al quarto posto, poi nel 2021 ritorna come concorrente al reality-show “Grande Fratello”. In particolare Francesca Cipriani si è sempre distinta, oltreché per la sua bellezza, anche per la sua dolcezza, simpatia e presenza scenica. Nella vita privata, dal 2021 è legata ad Alessandro Rossi, romagnolo di Cesenatico, che ha sposato a Roma nel dicembre 2022. E il marito Alessandro, oltre ad essere un imprenditore edile, fin da giovanissimo è anche un appassionato DJ e produttore musicale e recentemente è ritornato in pista con un suo nuovo singolo, intitolato “Rica Morena”, che mescola sonorità house, testo in lingua spagnola e il suono della fisarmonica romagnola, simbolo delle sue radici. Francesca Cipriani e Alessandro Rossi già sono richiesti insieme, per serate, ospitate e DJ SET, e la stessa Francesca, in un’intervista rilasciata in primavera a Monica Setta, nel programma di RAI 2 “Storie di donne al bivio”, aveva preannunciato: “Io ed Alessandro stiamo lavorando ad un brano insieme, la cui uscita è prevista per la prossima estate”. Ed ecco qua MARYLIN, un testo ironico e “sbagliato”, che gioca sul personaggio della “pupa svampita”, su un ritmo e sonorità che ricordano un “twist stile anni ‘60”. In realtà Francesca è una persona intelligente e profonda, ma sa interpretare simpaticamente il suo ruolo leggero e sicuramente la canzone MARYLINci regalerà allegria e buonumore per tutta l’estate 2025 e anche oltre.

