MILANO, SICUREZZA, DE CORATO(FDI): «INTERROGAZIONE A NORDIO, TROPPI STRANIERI PREGIUDICATI LIBERATI DA MAGISTRATI INUTILI GLI ARRESTI»

Milano, 27 Giugno 2025 – «Quanto avvenuto la scorsa notte, ai danni del giovane ragazzo albanese 27enne, è la conferma che tutte le zone della città, anche quelle più centrali quali navigli/ticinese, sono prese d’assalto da criminali e malviventi. Poche ore fa, ancora una volta, i protagonisti di tale grave fatto sono stati due cittadini stranieri, un gambiano e un somalo, entrambi con precedenti e irregolari. Presenterò un’interrogazione parlamentare all’attenzione del Ministro di Grazia e Giustizia Carlo Nordio. E’ doppiamente grave il fatto che nella nostra città vengano messi in libertà, da una certa Magistratura, pregiudicati di questo tipo che, come leggiamo, continuano a commettere reati. Come si fa a rimettere in circolazione dopo poche ore dall’arresto questi soggetti? In questo modo viene vanificato il duro lavoro che le Forze dell’Ordine fanno per arrestare i delinquenti. La responsabilità di queste continue illegalità è degli autori che rimettono subito in circolazione questi ladri, spacciatori e criminali».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.