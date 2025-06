DROGA, DE CORATO (FDI): «CON FLASH MOB DI MILANO RIBADITO NO ANCHE ALLA CANNABIS LIGHT»

Milano, 27 Giugno 2025 – «Ieri sera, davanti Palazzo Marino in piazza della Scala, con il gruppo di Fratelli d’Italia abbiamo ribadito il nostro NO alla droga e SI alla vita. Ho rivolto un particolare ringraziamento oltre che agli organizzatori della manifestazione anche all’‘Associazione Amici Contro la Droga’ presente, con cui per diversi anni ho collaborato quando ricoprivo la carica di vice Sindaco della città. Ho voluto sottolineare, durante il mio intervento, che la distribuzione e soprattutto l’assunzione di droga, anche e in particolare della cannabis, vanno punite. Come Governo, nel Decreto Sicurezza recentemente approvato, abbiamo dato un primo segnale molto forte su questo versante. In particolare, l’articolo 18 del provvedimento, stabilisce il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (Cannabis sativa L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata. E’ vietata, inoltre, la commercializzazione dei prodotti contenenti i fiori, compresi gli estratti, le resine e gli olii da essi derivati. Per meglio intenderci, diciamo totalmente addio al modello coffee shop e l’Olanda è più lontana che mai».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.

Nel video, qui sotto, l’intervento dell’On. De Corato:

https://drive.google.com/file/d/1RswCSQj2CGSf9vnuoyfp-tfOMfdc_vgW/view?usp=share_link