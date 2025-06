Regione Lazio, Bertucci: “Variazioni al bilancio di previsione: cultura, sociale ed edilizia pubblica al centro delle politiche di bilancio”

Assestamento e DEFR approvati in giunta: a breve la calendarizzazione in Commissione Bilancio

“Abbiamo approvato nell’odierna seduta del Consiglio Regionale la proposta di legge 213, relativa alle variazioni al bilancio di previsione della Regione 2025-2027, per un importo 12.677.322,56 euro per l’anno 2025, somme con vincolo di destinazione non utilizzate a seguito della scadenza dei termini previsti dalle rispettive disposizioni normative in materia, precedentemente assegnate a Lazio Innova e a LazioCrea. In questo modo riusciamo ad intervenire in numerosi settori: in particolare segnalo i 4 milioni di euro per l’efficientamento energetico delle ATER, lo stanziamento di 2,5 milioni per la concessione di contributi finalizzati all’acquisto di veicoli da adibire al servizio taxi dotati di attrezzature automatiche per l’incarrozzamento e il trasporto di persone con disabilità, la partecipazione della Regione all’associazione Vie e Cammini di San Francesco, ed ancora la proroga al 1 gennaio 2026 come termine dell’entrata in vigore delle Unità di Rete per i servizi di trasporto pubblico urbano su gomma diversi da quelli di competenza di Roma Capitale, operazione necessaria per garantire la piena funzionalità e continuità dei servizi di trasporto pubblico locale e, in particolare, per assicurare la corretta riorganizzazione dei collegamenti scolastici. Un provvedimento di assoluta importanza, che arriva tra l’altro nella giornata in cui la giunta ha approvato assestamento e DEFR, che ben presto discuteremo in Commissione Bilancio: una ulteriore conferma del lavoro attento e costante dell’assessore Righini e degli uffici, un lavoro che di atto in atto sta portando la nostra Regione a vivere finalmente una situazione finanziaria che ci permette di guardare al presente ed al futuro con maggiore serenità”, così in una nota Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.