M.O., DE CORATO (FDI): «SOLIDARIETA’ A COMUNITA’ EBRAICA MILANESE, RICHIESTA DIRETTORE ROMANO VANA PERCHE’ SINDACO PRO-HAMAS»

Milano, 26 Giugno 2025 – «Leggo le condanne da parte del Direttore del Museo della Brigata Ebraica di Milano Davide Romano, il quale condanna i manifesti odierni comparsi in città con la scritta “ISRAELI NOT WELCOME”. Rivolgo anche a lui come all’intera Comunità Ebraica milanese la mia vicinanza e stima e condanno fermamente il grave gesto come ho già fatto in mattinata. Al Direttore Romano, che proprio oggi si è appellato alle Istituzioni cittadine affinché si mobilitino, devo sottolineare che il vero problema in città è che Sindaco e Centrosinistra milanese, da ottobre 2023 in poi, non hanno fatto nessun gesto significativo e concreto nei confronti di Israele e dell’intera Comunità Ebraica appunto. Il Sindaco Sala, infatti, ha incontrato il Presidente della Comunità Ebraica Walker Meghnagi solo in un’occasione a Palazzo Marino ultimamente. Lo stesso primo cittadino e la sua Giunta hanno sempre “sposato” la causa pro-Hamas, proiettando anche una scritta su Palazzo Marino pro-Gaza. Il tentativo odierno di Romano, purtroppo, rimarrà vano».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.