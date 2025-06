IL CONSIGLIO APPROVA LA VARIAZIONE DI BILANCIO CHE ASSEGNA 2,5 MILIONI DI EUROPER VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI PER DISABILI CON MOBILITÀ RIDOTTA

LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI, ALESSIA SAVO:

UN IMPORTANTE SEGNALE DI ATTENZIONE ALLA MOBILITÀ INCLUSIVA

E UN SIGNIFICATIVO SOSTEGNO ALLA CATEGORIA PER IL RUOLO SOCIALE

“Con l’approvazione, oggi in Consiglio, delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, abbiamo approvato, tra le altre misure, lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per l’anno in corso destinati all’acquisto di veicoli taxi adibiti al trasporto di persone con disabilità. Un intervento significativo sotto molti punti di vista: accesso alla mobilità per chi ha difficoltà motorie; garanzia della parità di diritti, dell’autonomia e dell’indipendenza; abbattimento delle barriere architettoniche e culturali; sostegno alla categoria: un primo importante aiuto nell’ottica di incrementare il numero dei veicoli da adibire a servizio taxi per il trasporto dei disabili.

Si tratta di un significativo segnale di attenzione verso la mobilità inclusiva e un sostegno concreto affinché si realizzi un servizio efficiente e accessibile. Ringrazio, dunque, la Giunta regionale e, in particolare, l’assessore ai Trasporti e Mobilità, Fabrizio Ghera, e l’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, per un’azione di grande sensibilità e attenzione nei confronti delle fasce fragili, che quotidianamente vivono condizioni di difficoltà, non ultima, tra le altre conseguenze, anche una marginalizzazione nelle attività sociali quotidiane. Investire in servizi inclusivi significa prestare attenzione e soluzioni ai problemi di ogni cittadino, senza distinzioni. È una questione di rispetto, prima ancora che di logistica”.

Così la presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche Sociali, Alessia Savo, a margine della seduta consiliare odierna.