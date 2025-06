VISITA DI UNA DELEGAZIONE DEGLI ARTIFICIERI DELLA POLIZIA DI DUBAI

La Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha ricevuto dal 23 a oggi la Delegazione della Polizia di Dubai (UAE), accompagnata dall’Esperto per la Sicurezza a Dubai, Vice Questore dr. Francesco Del Grosso.

La Delegazione, in visita istituzionale, è stata accolta dal Direttore del Servizio Reparti Speciali della Polizia di Stato Fabio Abis, che unitamente ai funzionari e al personale della III Divisione del Servizio, ha approfondito i principali temi relativi all’attività degli Artificieri della Polizia di Stato, con l’obiettivo di avviare una discussione sulle sfide comuni e le migliori pratiche nei contesti internazionali bilaterali e multilaterali, in vista di una più intensa collaborazione in materia di formazione, di scambio di esperienze professionali e sull’avvio di percorsi per realizzare una cooperazione operativa nei settori di maggiore interesse reciproco.

Nel corso della prima giornata è stata illustrata la struttura organizzativa e le modalità d’impiego degli specialisti della Polizia di Stato con particolare riguardo al settore artificieri, mentre il giorno successivo gli ospiti hanno assistito, presso il Nucleo Artificieri della Questura di Roma, ad una dimostrazione operativa.

La visita si è conclusa con il workshop dal titolo “Bomb Disposal Experts: a discussion on common challenges and best practices”, durante il quale sono stati discussi aspetti tecnici volti a individuare strategie operative comuni dirette ad innalzare i livelli di sicurezza nei settori di competenza.

Al termine dei lavori i partecipanti hanno espresso il loro apprezzamento per il proficuo confronto che ha consentito di acquisire ulteriori elementi conoscitivi sui rispettivi sistemi organizzativi.