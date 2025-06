Note d’autore e panorami da sogno al Ravello Festival 2025

Artisti internazionali, il Concerto all’Alba e lo splendore di Villa Rufolo: la musica di classe ha un nuovo orizzonte

Un'estate indimenticabile tra la magia della Costiera Amalfitana, la musica dei grandi maestri e l'eleganza di un soggiorno esclusivo. Dal 6 luglio al 25 agosto 2025 torna il Ravello Festival, appuntamento tra i più affascinanti d'Europa per chi ama la musica sinfonica, il jazz e le atmosfere uniche che solo il Belvedere di Villa Rufolo sa regalare.

Il Ravello Festival 2025 si presenta con un cartellone ricco di nomi internazionali e grandi orchestre, in un connubio perfetto tra musica, paesaggio e suggestione.

L’inaugurazione è fissata per domenica 6 luglio con Le Cercle de l’Harmonie diretto da Jérémie Rhorer, che proporrà un programma dedicato a Wagner e Berlioz. Seguiranno serate di altissimo livello, a cominciare da venerdì 11 luglio con Uniting Voices Chicago, ensemble corale diretto da Josephine Lee, che porterà in scena un progetto multiculturale di grande impatto emotivo. Sabato 12 luglio sarà la volta dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la direzione di Daniel Harding, con un programma potente che include Mahler, Wagner e Brahms.

Domenica 13 luglio, un altro evento imperdibile: la Mahler Chamber Orchestra diretta da Daniele Gatti insieme alla celebre pianista Yuja Wang, per un viaggio musicale che toccherà Stravinskij, Ravel e Čajkovskij. Il festival prosegue sabato 19 luglio con la Filarmonica della Scala, diretta da Myung-Whun Chung, e il giovane talento del pianoforte Aimi Kobayashi, in un programma incentrato su Beethoven e Brahms.

Il giorno successivo, domenica 20 luglio, spazio al recital pianistico con Filippo Gorini, che interpreterà opere di Kurtág, Schumann e Schubert, in una serata più intima e raffinata.

Venerdì 25 luglio, il podio sarà occupato da Robert Treviño, alla guida della SWR Symphonieorchester, con un programma incentrato su Wagner, nell’arrangiamento sinfonico di Lorin Maazel.

Il mese di luglio si chiude con una serata dedicata al jazz: giovedì 31 luglio, sul palco del Belvedere, si ritroveranno tre giganti del pianoforte jazz italiano — Stefano Bollani, Dado Moroni e Danilo Rea — per rendere omaggio al genio di Oscar Peterson.

Ad aprire il mese di agosto, venerdì 1 agosto, sarà un omaggio alla regina del jazz vocale, Ella Fitzgerald, con la straordinaria Roberta Gambarini accompagnata dalla Salerno Jazz Orchestra. Sabato 2 agosto, il maestro del bandoneón Richard Galliano salirà sul palco con il progetto Passion Galliano, che fonde tango, jazz e musica classica in una sintesi originale e coinvolgente. Domenica 3 agosto, l’Orchestra Filarmonica di Benevento diretta da Francesco Ivan Ciampa proporrà un repertorio brillante con brani di Rossini, Saint-Saëns e Beethoven.

Momento attesissimo, come ogni anno, sarà il Concerto all’Alba, che si terrà lunedì 11 agosto alle ore 5:15: protagonista l’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno, diretta da Giuseppe Galiano, con musiche di Wagner, Grieg e Čajkovskij. Un’esperienza unica, in cui le prime luci del giorno si fondono con le note dell’orchestra in un’atmosfera quasi irreale.

Il gran finale del festival si snoderà in tre serate di altissimo livello: Venerdì 22 agosto, salirà sul palco la prestigiosa Dresdner Philharmonie diretta da Kent Nagano, con un programma che include Wagner e Mendelssohn. Domenica 24 agosto, spazio alla musica barocca con Il Pomo d’Oro, sotto la direzione di Francesco Corti e con la voce del tenore Michael Spyres, in un viaggio tra Händel, Porpora e Vivaldi. Infine, lunedì 25 agosto, la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vasily Petrenko chiuderà il festival con un programma travolgente tra Korngold, John Williams e Rimskij-Korsakov.

Il programma non si limita alla classica: accanto ai grandi nomi della sinfonica, il Ravello Festival 2025 offre incursioni raffinate nel mondo del jazz e della musica crossover, con progetti esclusivi e omaggi ai grandi maestri. Un equilibrio perfetto tra cultura, spettacolo e paesaggio, per un'estate di musica davvero memorabile.