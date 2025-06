Il Parroco Don Pierluigi, fa leva sulla sensibilità delle associazioni

Trevi Nel Lazio, I due eventi previsti per sabato, mettono a rischio la processione per S.Antonio

La cittadinanza trebana è molto legata alle sue tradizioni, che rappresentano l’essenza di una comunità forte e coesa. Tra queste sono molto sentite le celebrazioni religiose, molto vissute e partecipate e la possibilità che non si possano svolgere solleva grande malumore tra la popolazione. Nella giornata di ieri a conclusione della celebrazione del Corpus Domini, il Parroco Don Pierluigi, rivolgendosi ai fedeli, ha esternato la possibilità che sabato prossimo la processione legata a San Antonio non possa svolgersi, a causa di due eventi promossi contemporaneamente dalle associazioni “Juvenilia” e “Hubitaree”, e dunque l’assenza di partecipazione dei giovani con la confraternità, rischia di far annullare una celebrazione per la prima volta dopo anni. Il malumore che si è sollevato tra i fedeli è stato forte, e con grande sensibilità raccogliendo l’appello del Parroco l’Associazione Juvenilia che aveva previsto un evento per presentare il progetto “Archise” con la partecipazione del prof. Leonardo Palombi, ha annullato l’appuntamento a data da destinarsi. Dall’altra parte “Hubitaree” conferma l’appuntamento al Castello Caetani, rimarcando che ormai non possono più rimandare. “Stupisce molto quest’atteggiamento -commentano alcuni fedeli-, un’associazione che ha tra le sue parole chiavi “territorio, legame, comunità” non può non considerare un evento importante per la comunità trebana. Ci auguriamo che anche loro come ha fatto Juvenilia capiscano l’importanza ed accolgano l’appello di Don Pierluigi, dimostrando sensibilità ed amore per il territorio”.