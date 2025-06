Estate 2025 in Ticino: sport, natura ed esperienze per grandi e piccini

Che si tratti di trail running, parapendio o caccia al tesoro, l’estate in Ticino entusiasma con una grande varietà di attività sportive, esperienze nella natura all’insegna della sostenibilità e divertimento per tutta la famiglia. L’estremo sud della Svizzera si mostra in questa stagione nel suo aspetto più affascinante. Il Ticino accoglie i visitatori con un’atmosfera mediterranea, panorami alpini e un’offerta che unisce movimento, piacere e consapevolezza.

Scenic Trail: un’avventura di corsa tra montagne e stelle

Un appuntamento fisso nel calendario outdoor, da oltre 10 anni, è lo Scenic Trail. Più di 3000 runner provenienti da oltre 70 nazioni partecipano a questo evento, considerato tra i più prestigiosi d’Europa. Le sei distanze proposte, dal dolce K18 all’epico K130, attraversano un mondo montano spettacolare con viste su laghi, Alpi e la Pianura Padana. Uno dei momenti clou è la partenza notturna del K30, in cui si corre sotto il cielo stellato verso il sorgere del sole. Il K54 è considerato il cuore dell’evento: tecnicamente impegnativo, selvaggio e paesaggisticamente mozzafiato. Chi muove i primi passi nel Trail running trova nel K18 invece un percorso scenico, perfetto per una piacevole corsa. Particolare attenzione è riservata alla Kids Race, che trasmette ai più piccoli, in modo ludico, il piacere del movimento, lo spirito sportivo e l’amore per la natura. Senza pressione competitiva, ma con tanto divertimento e momenti emozionanti.

Trailrunning, che passione

Red Bull X-Alps: il Ticino prende il volo a giugno

Un altro momento clou dell’estate arriva a giugno con il Red Bull X-Alps: per la prima volta in assoluto, questa spettacolare gara-avventura fa tappa in Ticino. I migliori atleti del mondo nella disciplina hike & fly sorvolano in parapendio il Lago Maggiore prima di raggiungere Bellinzona, dove faranno una sosta di tappa nel parco cittadino, ai piedi della fortezza patrimonio mondiale UNESCO. La visita sarà arricchita da un vivace programma collaterale, pensato per famiglie, appassionati di sport e curiosi. L’inserimento del Ticino nel percorso sottolinea il suo valore crescente come destinazione alpina outdoor, alla pari di località rinomate come Kitzbühel, St. Moritz o Merano.

Indovinelli, natura e divertimento per tutta la famiglia

Anche lontano dai grandi eventi, il Ticino mostra tutto il suo potenziale: cacce al tesoro interattive guidano le famiglie tra centri storici, boschi e sentieri panoramici. A Bellinzona, i più piccoli possono mettersi sulle tracce di misteri tra le mura della Fortezza, patrimonio UNESCO. Nella Val di Blenio, si segue la Salamandra Vagabonda attraverso un paesaggio fiabesco. Tra Ascona e Locarno, il simpatico Pardy aiuta, con la sua scatola da esploratore, a risolvere enigmi avvincenti. E a Cardada Cimetta, la caccia al tesoro si trasforma in un parco giochi naturale con vista mozzafiato.

Scoprire il Ticino con gusto grazie alle Agriesperienze

Il lato più goloso del Ticino si svela con le Agriesperienze: escursioni presso cantine, aziende agricole e tradizionali caseifici. Chi partecipa attivamente scopre come nascono le specialità regionali, incontra le persone che le producono e vive una forma di turismo che unisce conoscenza, piacere e sostenibilità. Un’occasione autentica per entrare in contatto con le radici del territorio e assaporare il Ticino con tutti i sensi.

Esperienze rilassanti tra animali e natura

Per chi cerca tranquillità e un contatto autentico con la natura, il Ticino offre esperienze dolci e significative. Durante il trekking con i lama a Verdasio, affabili lama portano i bagagli mentre gli ospiti camminano su sentieri silenziosi immersi nel bosco. La Ca.Stella Farm, ai piedi del Monte San Giorgio, unisce ospitalità sostenibile ad attività assistite con animali, avvicinando i visitatori al profondo legame tra uomo, animale e natura.

Affascinanti spettacoli di volo alla Falconeria Locarno

Nel cuore verde di Locarno, la Falconeria Locarno offre affascinanti spettacoli di volo in cui aquile, gufi e altri rapaci mostrano le loro abilità. Il forte legame tra uomo e animale, unito alla precisione impressionante di questi volatili, rende ogni rappresentazione un’esperienza unica. La visita è ideale per famiglie e appassionati di natura, che desiderano vivere emozionanti momenti di osservazione degli animali in un ambiente il più possibile naturale.

Ticino Ticket: più Ticino a meno prezzo

Una delle particolarità che rendono il Ticino ancora più attraente è il Ticino Ticket: gli ospiti che pernottano in una delle strutture partner ricevono questo pass esclusivo. Il Ticino Ticket consente l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici e offre sconti presso oltre 140 attrazioni in tutta la regione. Grazie al sostegno del compagno di viaggio digitale MyTicino, tutte le informazioni sono comodamente reperibili dallo smartphone. Questo pratico strumento permette di gestire facilmente il Ticino Ticket, attivare le riduzioni e scoprire le attrazioni da visitare durante il soggiorno.

