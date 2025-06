Ricca e coinvolgente l’offerta del “Parco delle Meraviglie”

Jenne, Un invito a lasciarsi emozionare dal ritmo lento dei fiumi, tra la natura, la storia, e le tradizioni

L’estate entra nel vivo, con il “Parco delle Meraviglie” una serie d’iniziative che faranno conoscere le bellezze naturali, i luoghi, le tradizioni, la cultura, la musica, l’enogastronomia, lo sport e tanto altro all’interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Un calendario di eventi che non dimentica nessun luogo per valorizzare l’essenza profonda e il potenziale creativo di ogni quartiere., all’insegna della cultura e del divertimento accessibile ma anche dell’inclusione e della partecipazione collettiva. Un palinsesto che conta moltissime iniziative, che coinvolge l’intero territorio degli otto Comuni del Parco, che riescono a stimolare l’interesse di ogni fascia di età dai più piccoli ai più grandi, da chi cerca momenti di profondo contatto con la natura con escursioni guidate, sport, ed a chi ama conoscere le tradizioni e la cultura dei luoghi. “Ci prepariamo a un’estate 2025 che veramente avrà dell’incredibile –sottolinea il commissario dell’Ente Parco Alberto Foppoli– con tanti eventi, ma soprattutto grande attenzione per quanto riguarda l’offerta legata alla scoperta del territorio con tanti eventi, dislocati nei diversi Comuni e in diversi luoghi del Parco. Ad ogni edizione del “Parco delle Meraviglie” segue un lavoro di studio e approfondimento di quelle che sono state le stagioni del passato un modo per creare una stagione nuova, frizzante, diversa ma soprattutto più completa, con un’offerta variegata per accontentare tutte le richieste del pubblico. Per questo viviamo questa stagione come un perfetto equilibrio di ritualità e novità, di appuntamenti classici a cui tutti siamo ormai affezionatissimi, alternati a proposte originali per vivere la natura dei Simbruini attraverso esperienze diverse. Un programma di attività con le Guide del Parco che saprà soddisfare tutti, piccoli esploratori e appassionati escursionisti, famiglie, turisti e locali che vogliono scoprire o riscoprire questo magnifico Parco. Nel calendario delle escursioni -continua Foppoli- accanto agli imperdibili trekking fotografici, passeggiate a cavallo, trovano spazio anche gli appuntamenti infrasettimanali di osservazione notturna del cielo in compagnia degli astrofili dell’associazione Astris presso l’Osservatorio Astronomico in località Prataglia a Cervara di Roma, escursione del benessere bagno forestale con pratica di yoga, tanti eventi sportivi, percorsi enogastronomici, laboratori degli antichi mestieri, momenti musicali anche notturni, insomma tantissimi appuntamenti da non perdere. Un’estate, dunque, in cui il Parco dei Monti Simbruini invita a muoversi con consapevolezza e a lasciarsi emozionare dal ritmo lento dei suoi fiumi, tra la natura, la storia, e le tradizioni”.

https://www.parcomontisimbruini.it/pdf/Catalogo-Il-Parco-delle-meraviglie2025.pdf