“Nemici come prima” di Gianni Clementi inaugura il Festival Castello d’Estate al Castello di Lunghezza tra risate, musica e brindisi

Sabato 28 giugno si apre ufficialmente la stagione teatrale del Festival “Castello d’Estate – Dove fioriscono mille opportunità”, diretto da Fausto Costantini, con uno spettacolo che unisce comicità e verità Nemici come prima di Gianni Clementi portato in scena dalla compagnia “Quelli che il palco…” per la regia di Stefano Dionisi in uno dei luoghi più affascinanti della Capitale il Castello di Lunghezza monumento nazionale privato che per la prima volta apre le sue porte al pubblico per vivere l’arte tra le sue mura, diretto da Riccardo Bernardini e Cristina Navarra.

La serata sarà inaugurata da un brindisi di apertura della stagione offerto al pubblico per celebrare questo momento speciale un’occasione unica per entrare in un luogo solitamente inaccessibile e viverlo attraverso la musica il teatro e la convivialità.

La commedia si svolge nella sala d’attesa di un reparto di terapia intensiva dove si consuma una tipica guerra familiare il capostipite di una catena di macellerie è in fin di vita e attorno al suo letto si radunano figlie e genero pronti a contendersi l’eredità tra recriminazioni feroci e battute esilaranti mentre un infermiere cinico e una badante rumena decisa e ironica offrono un contrappunto umano e graffiante

In scena Stefano Dionisi Maria Carla Manca Stefania Spadoni Carlo Beffa e Roberta Rotondo con la collaborazione alla regia di Patrizia Carlini le scenografie di Mario Chiartosini e Alessandra Nobile le musiche originali di Fabio Lombardi e le foto di scena firmate da Riccardo Dell’Era.

Un testo brillante e attualissimo che ci fa ridere e riflettere sulle dinamiche familiari sui piccoli egoismi quotidiani e su un’Italia che cambia tra stanze d’ospedale e sogni irrisolti.

Biglietti per lo spettacolo delle ore 21:15

Intero € 20 Ridotto € 15 (bambini fino a 12 anni over 65 e disabili autosufficienti)

L’area spettacolo sarà transennata alle ore 21:00 si consiglia di arrivare con anticipo

Alle ore 19:00 la serata si apre con la grande musica classica nella Sala del Trono del Castello con I Concerti del Tempietto e il Quartetto Werther composto da Misia Iannoni Sebastianini al violino Martina Santarone alla viola Vladimir Bogdanovic al violoncello e Antonino Fiumara al pianoforte.

Il programma musicale include il Quartetto n. 2 Op. 30 di George Enescu e il Quartetto n. 1 Op. 25 di Johannes Brahms due capolavori che offriranno al pubblico un’esperienza intensa ed elegante prima della commedia.

Biglietti per il concerto delle ore 19:00

Settore A € 36 Settore B € 25 Settore C € 14

Dalle ore 19:00 il Parco del Castello sarà aperto gratuitamente con la possibilità di visitare le sale interne e godere del servizio bar per aperitivi immersi nel verde chi desidera può acquistare i biglietti direttamente in loco oppure online sul sito www.castellodilunghezza.it/il-castello-destate

Ingresso comodo direttamente dalla stazione di Lunghezza.

Info e prenotazioni: 06.2262880 – 06.2261270 – 333 85 37 695

Un’intera serata dedicata alla cultura alla bellezza e all’incontro tra arti diverse in un luogo ricco di fascino che da quest’anno diventa teatro sotto le stelle per accogliere un pubblico curioso attento e festoso.