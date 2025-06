Celebrazione del 211° anniversario della fondazione dell’Associazione Nazionale Arma dei Carabinieri sezione di Arce.Presenti autorità civili, militari e religiose. Commemorata la Festa dell’Arma con una Santa Messa in ricordo del valore e del servizio dei Carabinieri.

Si è svolta nella mattinata, presso la sede della sezione locale dell’Arma dei Carabinieri in via Milite Ignoto n. 19, la cerimonia in occasione del 211° anniversario della fondazione della sezione. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Comando Stazione dell’Arma, in concomitanza con le celebrazioni legate alla tradizionale Festa dell’Arma, che a livello nazionale ricorre ogni anno il 5 giugno.

Il momento centrale dell’evento è stata la Santa Messa celebrata alle ore 11.00 da Don Arcangelo, parroco della comunità di Arce, alla presenza di numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni locali e provinciali, autorità civili e militari. Un momento solenne e partecipato, volto a ricordare non solo la nascita della sezione, ma anche il valore, il coraggio e la dedizione che i Carabinieri dimostrano ogni giorno al servizio del Paese. Alla cerimonia era presente il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha portato il saluto del Presidente, Luca Di Stefano, e ha dichiarato: “Essere oggi qui significa ribadire la nostra gratitudine verso chi, con disciplina e spirito di sacrificio, garantisce sicurezza e legalità nelle nostre comunità”. L’Arma dei Carabinieri – continua Quadrini- rappresenta un presidio fondamentale per i territori, dove la loro presenza è sinonimo di protezione e fiducia”.

La celebrazione del 21 giugno, pur distinta dalla data ufficiale del 5 giugno, giorno in cui nel 1920 la Bandiera dell’Arma fu decorata con la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per il contributo prestato durante la Prima Guerra Mondiale, ha voluto essere un omaggio sentito e partecipato da parte dell’intera comunità arcese.