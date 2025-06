Piccoli Comuni e PNRR: Quadrini presente all’iniziativa “I Borghi in LUISS”

Si è svolto oggi, 19 giugno 2025, presso l’Aula Toti dell’Università LUISS di Roma, l’evento “I Borghi in LUISS: le iniziative pubbliche e private in favore dei Piccoli Comuni italiani e il PNRR”, promosso dall’Associazione Alumni LUISS School of Government (ALSOG) con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Un’occasione di confronto ad alto livello tra rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dei territori per riflettere sulle opportunità e sulle sfide che il PNRR e le politiche nazionali pongono ai piccoli Comuni italiani, spesso a rischio spopolamento.

Tra gli ospiti istituzionali, ha partecipato anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, e dirigente regionale di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, che ha portato il saluto dei rispettivi presidenti, Luca Di Stefano e Daniele Sinibaldi, oltre che il proprio contributo al dibattito sottolineando l’importanza di una strategia condivisa per la valorizzazione delle aree interne e dei borghi storici:

«I piccoli Comuni sono presìdi di identità e cultura. Investire su di loro significa dare futuro al nostro Paese», ha dichiarato nel suo intervento.

Nel corso dell’evento sono intervenuti anche sindaci, assessori regionali, esperti del Ministero della Cultura e rappresentanti di aziende pubbliche e private impegnate su temi come digitalizzazione, coesione territoriale e turismo sostenibile.

Presente anche la Presidente del Cal prof.ssa Luisa Piacentini con il suo contributo istituzionale.

Un ringraziamento è stato rivolto alla LUISS e all’Associazione Alumni LUISS School of Government, al suo Presidente, Domenico Leva, che per un lutto che lo ha colpito, non ha potuto essere presente. “ siamo vicini al presidente Leva, per il lutto che lo ha colpito. Voglio rivolgere a lui, alla docente dell’Università della Luiss prof.ssa Maria Elena Cavallaro, che ci ha ospitato, ed un grazie a loro per aver dato spazio a questo tema così centrale per il nostro Paese.”