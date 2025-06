Ad Alvito, il teatro diventa scuola di vita: in scena “Chi non salta primitivo è” Quadrini: “ una serata dove il teatro è diventato strumento educativo, creativo e formativo”.

Ieri sera ad Alvito lo spettacolo teatrale “Chi non salta primitivo è”, messo in scena dagli allievi del laboratorio di teatro-educazione “Amleto, teatro per fare e per imparare”, presso il Teatro Comunale di Alvito.

“Una serata intensa, ricca di significato, che ha mostrato quanto il teatro possa essere strumento educativo, creativo e formativo per le nuove generazioni.” Ha così commentato il Presidente del Consiglio provinciale Gianluca Quadrini, che ha preso parte alla manifestazione portando il saluto personale del Presidente Luca Di Stefano e dell’intero Ente. “Un grazie speciale va alla regista Anna Lucia Mazzenga e a chi ha collaborato alla realizzazione di questo percorso, a Cinzia Messercola, Daniela Rocca e Pasquina Capoccia. Ringrazio, inoltre, il Dirigente Scolastico, il dott. G. D’Andrea, e tutto l’Istituto Omnicomprensivo di Alvito per aver creduto in questo progetto che unisce arte, scuola e territorio.” Quadrini ha anche sottolineato come la Provincia sia vicina nel sostenere queste manifestazioni perché ha dichiarato “ significa investire nel futuro, nella consapevolezza e nella libertà espressiva dei nostri ragazzi.“