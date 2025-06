Quando la danza incontra l’arte Firenze si fa palcoscenico internazionale

In arrivo il Florence Dance Festival con ballerini di fama mondiale che si esibiranno nei luoghi simbolo del capoluogo toscano

Firenze si conferma la cornice ideale per un evento in cui i migliori performer di danza si esibiscono in luoghi iconici come il Chiostro Grande di Santa Maria Novella. È proprio qui che, per la sua 36ª edizione, torna il Florence Dance Festival, la kermesse che regala intensi momenti ricchi di emozione grazie agli spettacoli di artisti e compagnie di ballo di fama mondiale.

Riflettori puntati su Firenze, che nel suo intenso programma estivo si prepara ad ammaliare gli appassionati di danza di tutto il mondo con il suo Florence Dance Festival, in programma dal 28 giugno al 26 luglio. E’ un evento che dal 1989 promuove l’arte della danza e, allo stesso tempo, contribuisce alla riscoperta e spesso anche alla rinascita di diversi luoghi pubblici come l’Anfiteatro delle Cascine, il Teatro Romano di Fiesole, Piazzale Michelangelo, Piazza Santissima Annunziata, il Cortile del Museo Nazionale del Bargello, il Chiostro Grande di Santa Maria Novella. Luoghi storici, mitici e poetici che hanno sempre affascinato visitatori da ogni dove, e che si preparano ad accogliere momenti di grande intensità grazie alle performance di artisti e compagnie di fama mondiale. Qualche nome? Bill T. Jones, Michael Clark Company, Sergei Polunin, Corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli, Parsons Dance, Trisha Brown Dance Company, New York City Ballet tra i tanti. A questo già ricco cartellone si aggiungono momenti speciali dedicati a giovani coreografi e danzatori emergenti. L’evento di apertura di sabato 28 giugno alle 21:30 quest’anno è affidato alla Compañía Antonio Gades, che mette in scena una favolosa Carmen in collaborazione con il regista spagnolo Carlos Saura, in occasione della celebrazione dei 150 anni dell’opera di Bizet. In questa rivisitazione al Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella viene rivalutata la musica popolare originale andalusa, con chitarra e cantante di flamenco in contrapposizione alla classica orchestra.

Tra gli altri appuntamenti in cartellone figurano quelli di domenica 29 giugno con l’Orchestra da Camera Fiorentina, giovedì 10 luglio con la Produzione Florence Dance Festival 2025 che presenta “La Sicilia dei Fratelli Florio – L’Inizio”, sabato 12 luglio il Nuovo Balletto di Toscana con Overtueres, venerdì 18 la G.A.M.O. Ensamble con il Trittico Aperto Musica e Danza, ma anche il Balletto di Venezia che si esibisce il 23 luglio o l’Orchestra Umana Armonia in chiusura il 26. E’ la Firenze della musica e dell’arte, quindi, che si propone come una delle destinazioni turistiche estive più virtuose e vivaci d’Italia.

Il Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella è il luogo che più di tutti vive con responsabilità l’orgoglio e il privilegio di promuovere l’arte dello spettacolo con un progetto di tale portata: è qui, infatti, che si svolgono la maggior parte degli appuntamenti che includono spettacoli di musica, opera, teatro e arti visive accanto alla danza. Si tratta infatti del chiostro più grande della città, completamente affrescato nelle lunette da alcuni dei maggiori artisti fiorentini che vi hanno lavorato tra il 1580 al 1585. Il complesso di cui fa parte è sorto agli inizi del Duecento per merito dei primi frati domenicani insediati a Firenze. Sia il Chiostro grande che l’ex Refettorio fanno parte del percorso museale di Santa Maria Novella, ma sono dati in concessione, vista la loro magnificenza, per far da cornice agli eventi. Il Chiostro è composto da 56 arcate interne a tutto sesto, alle quali corrispondono sessanta grandi lunette: 53 sono affrescate, così come le volte ai quattro angoli. Si possono notare su diversi pilastri gli stemmi di alcune famiglie nobili fiorentine che hanno contribuito alla realizzazione del monumento.

