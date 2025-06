Napoli, SYNLAB SDN per la prevenzione: Fibromialgia

Fibromialgia, ascoltare per comprendere: il 18 giugno presso il centro medico di Via Gianturco, 113 il Talk della Salute di SYNLAB SDN

Tornano gli appuntamenti per la corretta informazione, la sensibilizzazione e la prevenzione in ambito sanitario, organizzati da SYNLAB SDN a Napoli. Mercoledì 18 giugno, a partire dalle 18.30 presso il Centro Medico di Via Gianturco 113, si terrà il secondo incontro dedicato alla fibromialgia, dal titolo “Fibromialgia: ascoltare, comprendere, costruire insieme”, organizzato nell’ambito del ciclo di eventi gratuiti dedicati ai temi di maggiore interesse per la salute dei cittadini.

Al centro del talk la fibromialgia, una sindrome cronica che colpisce oltre 2 milioni di persone in Italia, in particolare donne tra i 25 e i 55 anni, e che si manifesta con dolore muscoloscheletrico diffuso, affaticamento cronico, disturbi del sonno e difficoltà cognitive, spesso accentuati durante i mesi estivi a causa delle alte temperature e dell’umidità.

Il tema verrà esplorato, come di consueto, con un approccio multidisciplinare da parte dell’équipe di specialisti di SYNLAB SDN, composta in questa occasione dal dott. Ennio Flores, ortopedico, dalla dott.ssa Valentina Marino, reumatologa, dal dott. Cristofaro Di Maio, psicologo e psicoterapeuta specialista E.M.D.R. – Associazione Demophila E.T.S., dall’avv. Carminuccia Marcarelli, Segretario Regionale di Cittadinanzattiva Campania, esperta in tutela dei pazienti con fibromialgia e dalla dott.ssa Annarita Tedesco, biologa del Laboratorio SYNLAB di Pagani.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di ascolto e condivisione, con l’obiettivo di progettare un ambulatorio dedicato alla fibromialgia nei Centri SYNLAB SDN, costruito attorno ai bisogni reali dei pazienti.

Per partecipare è possibile scrivere una mail a eventi.campania@synlab.it.

H di P