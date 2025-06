Montefiascone ospita la V edizione del Festival dell’ecologia integrale: “Porte aperte alla Speranza. Cambiamento e sostenibilità”

Dal 19 al 22 giugno: incontri, formazione, spiritualità e scienza per un futuro sostenibile

Montefiascone (VT), 16 giugno 2025 – Prende il via a Montefiascone il Festival dell’ecologia integrale “Cambiamento e sostenibilità dell’ecologia integrale”, promosso dall’associazione Rocca dei Papi. Quattro giorni, dal 19 al 22 giugno, con un ricco calendario di incontri, eventi, mostre e conferenze che intrecciano ambiente, spiritualità, cultura e scienza. Il Festival si ispira alla visione dell’ecologia integrale, lanciata da Papa Francesco nell’enciclica Laudato Si’, e si collega al tema del Giubileo 2025 Porte aperte alla speranza con un sottotitolo coerente con i percorsi precedenti: Cambiamento e sostenibilità. Un’iniziativa che vuole stimolare riflessioni profonde sul rapporto tra uomo, ambiente e società, proponendo una visione armonica e sostenibile del futuro.

«Sono cinque anni che si tiene questa manifestazione per riproporre e approfondire l’enciclica Laudato Sì sulla casa comune che proprio dieci anni fa Papa Francesco ha donato alla chiesa e all’umanità» afferma Monsignore Fabio Fabene, fondatore ed ideatore del Festival. «Montefiascone con il suo ampio panorama sulla Valle del lago di Bolsena, il mare Tirreno, gli Appennini, il monte Terminillo, tutto racchiuso dai monti Amiata e Cimino, è il luogo ideale per contemplare e riflettere sulla bellezza del creato. Questa posizione geografica ha portato l’associazione Rocca dei papi a proporre l’Ecologia integrale che vuol dire considerare le ricchezze del territorio, la salvaguardia della nostra casa comune che è il creato, ma anche essere attenti al progresso degli uomini in modo che la nostra umanità sia veramente una sola famiglia. Il tema scelto per questa edizione è Porte aperte alla speranza che riecheggia quello del Giubileo e dobbiamo veramente aprire le porte del nostro cuore per poter camminare insieme».

Obiettivi del festival

Nato per promuovere un dialogo tra spiritualità, scienza, arte e cittadinanza, il Festival si svolgerà nei luoghi più significativi e suggestivi di Montefiascone, trasformando la città in un laboratorio culturale a cielo aperto. Lo slogan “Porte aperte alla speranza” vuole essere un invito ad accogliere nuove prospettive e costruire insieme un futuro più equo, sostenibile e solidale.

«Montefiascone – sostiene Mario Morcellini, Presidente dell’associazione “Rocca dei Papi”, già Prorettore di Sapienza Università Roma – si prepara ad accogliere cinque giorni intensi di incontri, riflessioni e testimonianze all’insegna dell’ecologia integrale, un concetto ispirato al messaggio di Papa Francesco a dieci anni dall’enciclica Laudato si’. Tre le parole chiave che guidano l’edizione di quest’anno: ecologia, sostenibilità e cura del creato, delle relazioni e delle periferie. Ogni giornata sarà dedicata a un tema specifico, con ospiti di rilievo del mondo dell’informazione, della cultura e della scienza. Stiamo assistendo a un nuovo momento di attenzione mediatica e spirituale attorno alla figura del Papa. Il modo in cui le persone hanno salutato Francesco e accolto Leone XIV ci dimostra che, se ci impegniamo davvero, possiamo essere parte attiva di un cambiamento verso il meglio».

Ambiente, scienza e comunità

La manifestazione sarà inaugurata giovedì 19 giugno con un ricco programma che abbraccia scienza, informazione, arte e riflessione etica. Dalle ore 9:30 alle ore 13:30, partirà il ciclo di incontri “Sfide ambientali e narrazioni scientifiche: verso un’informazione responsabile con la Carta di Pescasseroli”. Due giornate formative rivolte agiornalisti, studenti e cittadini, realizzate in collaborazione con NET – scieNcE Together, Stampa Romana, Greenaccord e Ucsi Lazio e Viterbo. Tra i temi: qualità ecologica, bioindicatori, consumo di suolo, agroecologia e rigenerazione dei parchi (con focus sul progetto europeo LIFE GRACE).

«Noi con NET – scieNcE Together di cui Green Factor è uno dei soggetti del partenariato – spiega Marco Gisotti, giornalista, divulgatore e direttore di Green Factor – vogliamo costruire un dialogo con i cittadini e i giornalisti del territorio attraverso la scienza come fonte per la formazione e delle informazioni di carattere ambientale. Se esiste oggi una crisi ecologica e una crisi climatica le basi sono lì e quindi noi abbiamo portato i ricercatori di Enea, Ispra, CNR, Università della Tuscia ad incontrare i cittadini e i giornalisti per conoscere come i grandi temi globali possano essere congiunti alle soluzioni di carattere locale».

Sempre il 19 giugno, alle 11:30 a Rocca dei Papi, sarà inaugurata la mostra del pittore Mario Russo, a cura di Adriana Russo e Daniele Luxardo (visitabile fino al 30 luglio).

Nel pomeriggio, alle 16:30, l’apertura ufficiale del Festival con la presentazione del libro “I Giubilei” (Rai Libri), a cura di Francesco Giorgino, con interventi di Mario Morcellini, Mons. Fabio Fabene e Cecilia Costa.

A seguire prolusione del Cardinale Fabio Baggio, Direttore del Corso di Alta Formazione Laudato Si’, e la lectio magistralis del prof. Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio. In serata, alle 21:00, il concerto “Educazione alla pace” della band Le Pulci, su testi di cantautori italiani.

Il programma prosegue venerdì 20 giugno con la seconda giornata di formazione su scienza e sostenibilità (ore 9:30-13:30) sulla Carta di Pescasseroli e alle 17:00 un’anteprima dedicata a San Tommaso d’Aquino. Dalle 18:00 si apre una sessione tematica sulla Salute di prossimità con gli interventi di Giuseppe Novelli, Francesco Vaia e Luigi Cricco, e l’attesa cerimonia del Premio “Custode della Casa Comune” (ore 21:00), un riconoscimento a personalità, progetti e iniziative per la tutela ambientale.

Sabato 21 giugno sarà dedicato a spiritualità, paesaggio e agricoltura: si parte alle 17:00 con un dialogo con Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo, a cui seguirà alle 18:00 la sessione “Terra, agricoltura, paesaggio”, con esperti del settore tra cui David Granieri, Raffaele Squitieri e Andrea Bellincontro. La giornata si chiuderà con l’incontro con Luca Sardella, volto noto della divulgazione ambientale in TV, e una serata di festa per la città di Montefiascone.

Domenica 22 giugno, la Santa Messa nella Cattedrale di Santa Margherita (ore 10:30) e il suggestivo evento conclusivo “In illo uno unum” (ore 20:30), omaggio a Papa Leone XIV con un reading su Sant’Agostino a cura di Emmanuel Casaburi e la Banda musicale della Gendarmeria Vaticana, diretta dal M° Andrea Barillari.

«Il Festival di quest’anno avrà una particolare attenzione al mondo della comunicazione e del giornalismo e si attende un’analoga attenzione dai professionisti del settore. La produzione più importante della Quinta edizione – racconta Gennaro Colangelo, direttore artistico del Festival – è lo spettacolo su Sant’Agostino con la Banda Musicale Pontificia dello Stato Città del Vaticano. Il territorio viterbese, fra i più rilevanti per qualità e quantità dei suoi beni culturali, religiosi e paesaggistici avrà il privilegio di dedicare a Leone XIV il primo evento mondiale diretto a portare in scena il suo pensiero, con il desiderio di essere ponte verso i fedeli americani che verranno in Italia, orgogliosi di colui che si prefigura come un grande Pontefice».

Il Festival dell’Ecologia Integrale si conferma un’occasione preziosa per costruire nuove alleanze culturali e sociali nel segno della cura del creato, della coesione comunitaria e della responsabilità condivisa. Un percorso che continua e cresce, aperto a tutti coloro che credono nella possibilità concreta di un cambiamento sostenibile e inclusivo.

FESTIVAL DELL’ECOLOGIA INTEGRALE

19 – 22 GIUGNO 2025

Piazza Vittorio Emanuele – Montefiascone (VT)

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2025

🕘 9:30 – 13:30

📍 Biblioteca Comunale, Via San Pietro, 33

Sfide ambientali e narrazioni scientifiche: verso un’informazione responsabile con la Carta di Pescasseroli.

“La scienza per la Carta di Pescasseroli: la cura del territorio” (per registrarsi: https://www.formazionegiornalisti.it/giornalisti/corsi/dettaglio/9821bad0-d9f3-4353-97fd-d72ceb5b7f2f)

➤ Attività formative per giornalisti, aperte al pubblico e agli studenti

Relatori:

Mario Morcellini , Presidente dell’associazione “Rocca dei Papi”, già Prorettore di Sapienza Università Roma

Quale deontologia per una corretta informazione

, Presidente dell’associazione “Rocca dei Papi”, già Prorettore di Sapienza Università Roma Quale deontologia per una corretta informazione Claudia Ceccarelli , CNR, project manager di NET – scieNcE Together

Comunicare la scienza per una corretta informazione

, CNR, project manager di NET – scieNcE Together Comunicare la scienza per una corretta informazione Adriana Bellati , docente di Zoologia, Università degli Studi della Tuscia

La qualità ecologica e il ruolo dei bioindicatori nelle acque interne

, docente di Zoologia, Università degli Studi della Tuscia La qualità ecologica e il ruolo dei bioindicatori nelle acque interne Michele Munafò , Responsabile Servizio per il sistema informativo nazionale ambientale, Ispra

Consumo di suolo e ripristino ambientale

, Responsabile Servizio per il sistema informativo nazionale ambientale, Ispra Consumo di suolo e ripristino ambientale Marco Lauteri , Dirigente di ricerca al CNR-IRET di Porano, e Gabriele Antoniella , ricercatore al Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali, Università degli Studi della Tuscia

Biodistretti, agroecologia e molto altro: il caso del Biodistretto Lago di Bolsena

, Dirigente di ricerca al CNR-IRET di Porano, e , ricercatore al Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali, Università degli Studi della Tuscia Biodistretti, agroecologia e molto altro: il caso del Biodistretto Lago di Bolsena Alba Pietromarchi, ricercatrice Firab – Life GRACE

Parchi che rigenerano: il progetto Life GRACE tra biodiversità, cibo, comunità e territorio

Moderano: Marco Gisotti giornalista, divulgatore e direttore Green Factor e Letizia Palmisano, giornalista ambientale e direttrice editoriale e-cology.it

🕚 11:30

📍 Rocca dei Papi

Inaugurazione della mostra del pittore Mario Russo

A cura di Adriana Russo e Daniele Luxardo

Mostra visitabile dal 18 giugno al 30 luglio 2025

🕟 16:30

Apertura ufficiale del Festival

➤ Presentazione del libro “I Giubilei” (Rai Libri) a cura di Francesco Giorgino

Interventi:

Francesco Giorgino , Conduttore XXI Secolo – Direttore Ufficio Studi RAI

, Conduttore XXI Secolo – Direttore Ufficio Studi RAI Mario Morcellini , Sapienza Università di Roma

, Sapienza Università di Roma Mons. Fabio Fabene , Arcivescovo Segretario del Dicastero delle Cause dei Santi

, Arcivescovo Segretario del Dicastero delle Cause dei Santi Cecilia Costa, Università Roma Tre

🕕 18:00

Prolusione di S.Em.za Rev.ma Cardinal Fabio Baggio

Direttore Generale Corso Alta Formazione Laudato Si

🕡 18:30

Lectio magistralis del Prof. Andrea Riccardi

Fondatore della Comunità di Sant’Egidio

🕡 21:00

Educazione alla pace

Concerto della band Le Pulci – Canzoni d’autore, impegno e riflessione

VENERDÌ 20 GIUGNO 2025

🕘 9:30 – 13:30

📍 Biblioteca Comunale, Via San Pietro, 33

Sfide ambientali e narrazioni scientifiche: verso un’informazione responsabile con la Carta di Pescasseroli.

“La scienza per la Carta di Pescasseroli: sfide globali e soluzioni locali” (per registrarsi: https://www.formazionegiornalisti.it/giornalisti/corsi/dettaglio/1b82c019-b731-431d-8564-d81b071981b8)

➤ Attività formative per giornalisti, aperte al pubblico e agli studenti

Relatori:

Alfonso Cauteruccio , presidente di Greenaccord

La Carta di Pescasseroli e le fonti della scienza

, presidente di Greenaccord La Carta di Pescasseroli e le fonti della scienza Giovanni Cannata , rettore dell’Università Mercatorum, Presidente del Parco d’Abruzzo

Perché la Carta di Pescasseroli sull’informazione ambientale è nata nel Parco

, rettore dell’Università Mercatorum, Presidente del Parco d’Abruzzo Perché la Carta di Pescasseroli sull’informazione ambientale è nata nel Parco Piero Genovesi “Papik”, naturalista, Responsabile del servizio per il coordinamento della fauna selvatica, Ispra

Lupi, orsi e biodiversità: la gestione dei grandi carnivori

“Papik”, naturalista, Responsabile del servizio per il coordinamento della fauna selvatica, Ispra Lupi, orsi e biodiversità: la gestione dei grandi carnivori Alessandro Dell’Aquila , climatologo, ricercatore Enea

Il cambiamento climatico: capirne gli impatti per raccontarli

, climatologo, ricercatore Enea Il cambiamento climatico: capirne gli impatti per raccontarli Vincenzo Piscopo , docente di Geologia Applicata, Università degli Studi della Tuscia

L’importanza delle acque sotterranee

, docente di Geologia Applicata, Università degli Studi della Tuscia L’importanza delle acque sotterranee Federica Colucci, agronoma, ricercatrice Enea

Agrivoltaico: sfide e opportunità

Moderano: Marco Gisotti giornalista, divulgatore e direttore Green Factor e Letizia Palmisano, giornalista ambientale e direttrice editoriale E-Cology

🕔 17:00

Anteprima evento su San Tommaso d’Aquino

🕠 17:30

Sintesi attività formative per giornalisti sui temi della sostenibilità

A cura di Marco Gisotti, giornalista, divulgatore e direttore Green Factor

🕕 18:00

Sessione tematica: “Salute di prossimità”

Relatori:

Giuseppe Novelli , già Rettore Università degli Studi di Tor Vergata

, già Rettore Università degli Studi di Tor Vergata Francesco Vaia , Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

, Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità Luigi Cricco, docente di Cardiologia, Sapienza Università di Roma

🕕 21:00

Premio “Custode della Casa Comune”

➤ Riconoscimenti a personalità, progetti e iniziative per la sostenibilità e la tutela ambientale

SABATO 21 GIUGNO 2025

🕔 17:00

Dialogo con Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo

🕕 18:00

Sessione tematica: Terra, agricoltura, paesaggio

Introduzione: Nando Anselmi, Università della Tuscia

Relatori:

David Granieri , Vicepresidente nazionale Coldiretti

, Vicepresidente nazionale Coldiretti Prof. Avv. Raffaele Squitieri , Presidente emerito Corte dei Conti

, Presidente emerito Corte dei Conti Andrea Bellincontro, Università della Tuscia

Coordina: Mauro Uniformi, Presidente Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Forestali

🕢 19:30

Incontro con Luca Sardella, divulgatore e conduttore televisivo

🕢 21:00

Serata per Montefiascone – Musica, socialità e comunità

DOMENICA 22 GIUGNO 2025

🕥 10:30

📍 Cattedrale di Santa Margherita

Santa Messa

🕥 20:30

IN ILLO UNO UNUM

Evento speciale in onore di Papa Leone XIV

➤ Reading di testi di Sant’Agostino e riflessioni di Papa Prevost

Voce recitante: Emmanuel Casaburi

Direzione musicale: M° Andrea Barillari

Concerto della Banda Musicale della Gendarmeria Vaticana