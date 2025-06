“Mille Miglia 2025”: confermato l’impegno della Polizia Stradale nella scorta alla gara di auto d’epoca da Brescia a Roma e ritorno

Anche quest’anno, da martedì 17 a sabato 21 giugno, la Polizia di Stato, con la specialità della Polizia Stradale, sarà impegnata nel servizio di scorta all’edizione 2025 della “Mille Miglia”, la corsa di regolarità per auto storiche che si snoda lungo il classico percorso da Brescia a Roma e ritorno, attraversando località italiane di grande bellezza e di notevole valore artistico.

La manifestazione è organizzata dalla società “1000 MIGLIA SRL” e prevede la partecipazione di circa 430 autovetture di pregio e di altissimo valore, prodotte prima dell’ultima edizione competitiva del 1957, più 1000 veicoli (organizzazione – giornalisti – sponsor ecc.), per un totale di circa 1.700 persone. Infatti partecipano alla 1000 Miglia soltanto i modelli delle vetture delle quali almeno un esemplare abbia preso parte – o abbia completato – una delle edizioni tenute dal 1927 al 1957 e risultano iscritte all’apposito registro.

Il format, per il terzo anno consecutivo, sarà di 5 giornate e ricalcherà le corse leggendarie dell’anteguerra, percorrendo un tracciato “a otto” come quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità.

Contestualmente a tale evento avranno luogo la “1000 Miglia Green” (circa 15 vetture elettriche) che precederà la manifestazione storica, e il “ Ferrari Tribute “ (circa 120 vetture) che, a differenza delle altre manifestazioni, partirà da Desenzano del Garda (BS) .

Oggi martedì 17 Giugno, le oltre 400 auto ammesse alla gara sono partite da Brescia per poi attraversare Desenzano, Sirmione, Verona, Bovolone e Ferrara, e concludere la giornata di gara a San Lazzaro di Savena, comune della città metropolitana di Bologna.

Il secondo giorno, gli equipaggi affronteranno i Passi della Raticosa e della Futa. A seguito del passaggio da Prato e Siena, le vetture si dirigeranno verso Roma, dove si concluderà la tappa.

Dopo il giro di boa nella Capitale, la garà passerà per Orvieto, Foiano della Chiana, Arezzo e San Sepolcro; il ritorno a San Marino precederà l’arrivo della terza tappa a Cervia-Milano Marittima.

Il quarto giorno, la Corsa attraverserà per intero l’Italia da Est a Ovest: ripartita da Cervia, la 1000 Miglia 2025 toccherà Forlì prima del taglio attraverso gli appennini fino a Empoli, dove il tracciato in risalita incrocerà quello percorso due giorni prima nella discesa verso Roma. Mantenendo la direzione a Ovest, la Freccia Rossa raggiungerà prima Pontedera e poi la costa tirrenica con il passaggio dall’Accademia Navale della Marina Militare a Livorno; per riprendere in seguito la risalita attraverso Viareggio e il Passo della Cisa e chiudere la penultima tappa a Parma prima dell’arrivo a Brescia il quinto ed ultimo giorno.

In continuità con le scorse edizioni la Polizia di Stato parteciperà con due veicoli storici: l’Alfa Romeo 1900 TI Super del 1953 e l’Alfa Romeo Giulietta 1300 del 1961. Insieme ai due equipaggi, il 18 giugno sarà presente il conduttore televisivo Beppe Convertini, che accompagnerà i poliziotti fino a Roma nell’iconica via Veneto, dove le auto sfileranno nel ricordo della Dolce Vita. Dopo la sosta notturna, sarà la conduttrice televisiva Ingrid Muccitelli ad unirsi al convoglio della Polizia, che attraverserà l’Umbria fino ad arrivare ad Orvieto, nella bellissima piazza Duomo, dove la competizione si fermerà per effettuare il consueto controllo orario. Nell’ultima tappa, il testimone passerà a Silvia Berri, giornalista e digital creator, che avrà il compito di guidare la carovana fino all’arrivo in viale Venezia a Brescia. Dopo la bandiera a scacchi le auto storiche della Polizia di Stato saranno accolte in piazza Vittoria per il passaggio d’onore finale.

Un evento di tale rilevo necessita di un adeguato servizio di scorta, che anche quest’anno verrà garantito dal Compartimento Polizia Stradale della Lombardia: gli equipaggi della 1000 Miglia, del Ferrari Tribute e della 1000 Miglia Green, saranno scortati da una squadra di 59 poliziotti, diretti dal Commissario Capo dott.ssa Giulia Giuffrida, Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Monza Brianza.

Il servizio sarà così organizzato: alla scorta della “1000 Miglia 2025” parteciperanno 26 motociclisti, 5 autovetture ed un furgone officina, al “Ferrari Tribute 2025” 11 motociclisti e 3 autovetture, infine per la “1000 Miglia Green 2025” sono previste 2 autovetture.