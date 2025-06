MILANO, CASO COSPITO, DE CORATO (FDI): «GRAVI ATTACCHI DA ANARCHICI VERSO MAGISTRATI. SERVONO PENE SEVERE NON COME QUELLE DI OGGI»

Milano, 17 Giugno 2025 – «Anche oggi in Tribunale, durante la lettura del Giudice Bertoja, gli antagonisti e anarchici presenti sono stati fatti uscire dall’aula per aver interrotto la lettura. Da parte loro sono arrivati gravi attacchi in cerca di aggressioni ai Magistrati. Stiamo parlando, vorrei precisarlo, di soggetti che da anni compiono azioni illegali e irregolari e non hanno alcun rispetto per le leggi italiane. Stamattina, addirittura, alcuni di loro hanno organizzato un presidio esterno al Tribunale di Milano in sostegno di Alfredo Cospito, che ricordo dal maggio 2022 è posto in regime di reclusione 41-bis per aver commesso diversi gravi reati quali: Attentati per finalità terroristiche o di eversione, porto illegale di armi, furto, istigazione a delinquere, danneggiamento e lesioni personali aggravate. Nei confronti della gran parte di questi soggetti, è inutile ogni forma di dialogo costruttivo o la speranza che possano assumere atteggiamenti regolari. Nei loro riguardi, i Giudici, devono infliggere pene severe ed esemplari. La Magistratura deve utilizzare una maggiore “durezza” rispetto a quanto ha fatto oggi».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.