Il Sindaco di Rieti e Presidente ANCI Lazio Daniele Sinibaldi è intervenuto al Parlamento Centroamericano a Città del Guatemala per presentare il progetto GENERACTOR

Relazione dell’intervento del Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi, in qualità di Presidente di ANCI Lazio al Parlamento Centroamericano a Città del Guatemala

Il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi, in qualità di Presidente di ANCI Lazio nella giornata di ieri e’ intervento al Parlamento Centroamericano a Città del Guatemala alla presenza del Presidente Carlos Renè Hernandez Castillo, del Presidente della Commissione per gli affari locali Rubén Dario Tercero Campos Rodriguez e di numerosissime autorità locali, regionali e nazionali di tutto il Centro America. L’occasione è stato il primo Forum delle municipalità del Parlamento Centroamericano ed in particolare la discussione del progetto

“GENERACTOR”. Il progetto GENERACTOR nasce nel 2022 grazie ad un bando del programma DEVCO dell’UE finalizzato alla cooperazione tra autorità locali europee ed internazionali ed ha visto in questi anni costruire una importante squadra tra il soggetto capofila, ANCI Lazio ed altri autorevoli partner sia italiani che internazionali. Insieme a Risorse per Roma spa, società in house di Roma Capitale, e alla rete Replay Network, Anci Lazio ha realizzato con i fondi della cooperazione una serie di orti urbani a Barranquilla in Colombia. Proprio quella di Barranquilla è stata una delle buone pratiche presentate, in quella città si è infatti intervenuti eliminando spazi di degrado e facendo sorgere orti urbani comunitari, voluti dai cittadini, che sono così tornati a riappropriarsi di un pezzo del loro quartiere, aumentando allo stesso tempo il livello della sicurezza alimentare e realizzando un modello di integrazione agricola che ha consentito anche di generare opportunità di lavoro.