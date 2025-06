Cultura: Peschiaroli (FI), con ok a mozione per candidatura di Roma a Capitale Europea della Cultura Municipio XV apre la strada

“Il Consiglio del Municipio XV di Roma Capitale ha approvato oggi la mozione di Forza Italia che impegna l’amministrazione municipale a sostenere e promuovere la candidatura di Roma a Capitale Europea della Cultura. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico unico della Capitale, promuovendone il ruolo a livello nazionale e internazionale”. Lo dichiara Stefano Peschiaroli, capogruppo di Forza Italia nel XV Municipio di Roma.

“L’Italia grazie al Ministro degli Esteri Antonio Tajani è fortemente impegnata per salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Lo dimostrano le tante iniziative nei gli istituti di cultura italiani nel mondo, così come lo straordinario patrimonio artistico che proprio in questi giorni stiamo offrendo ai tanti visitatori del nostro padiglione all’Expo di Osaka. Con la nostra proposta di candidatura vogliamo dare a Roma il ruolo di guida nella collettiva responsabilità di proteggere e preservare il patrimonio culturale italiano, europeo e mondiale, e dare un segnale forte che la cultura deve essere strumento per costruire legami e favorire la pace. Forza Italia in questi mesi ha promosso l’iniziativa con delle manifestazioni al Colosseo e a Ponte Milvio. Questa mozione vuole fare in modo che Roma possa finalmente essere designata a ricoprire questo ruolo. Sarebbe una opportunità importante per rigenerare le aree degradate, aumentare il profilo internazionale e dare un nuovo slancio alla vita culturale della città; per un anno intero nei nostri municipi potremmo celebrare la ricchezza e la diversità delle culture in Europa, aumentando il senso di appartenenza dei cittadini europei ad uno spazio culturale comune. Roma ha tutte le carte in regola per candidarsi e ottenere questo prestigioso riconoscimento, che nel passato ha premiato città italiane come Firenze, Bologna, Genova e Matera. Con l’approvazione di questa mozione, il Municipio XV intende aprire un percorso concreto e condiviso per rilanciare il protagonismo culturale di Roma in Europa. Chiediamo massimo impegno e lavoro comune di tutte le forze politiche per questo importante obiettivo”, conclude Peschiaroli.