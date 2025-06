Asl Roma 6, inaugurato nuovo presidio polizia all’Ospedale di Velletri

Roma, 17 giu. – Un presidio fisso della Polizia di Stato all’interno dell’ospedale Civile ‘Paolo Colombo’ di Velletri: è questo il nuovo tassello nella strategia di prevenzione e contrasto agli episodi di violenza che, sempre più spesso, si verificano negli ambienti sanitari. L’inaugurazione è avvenuta questa mattina, segnando un importante passo avanti nella tutela del personale medico e dei pazienti.

La cerimonia, svoltasi alla presenza di numerose autorità civili, sanitarie e religiose, ha visto l’intervento del Direttore Generale della Asl Roma 6, Giovanni Profico, che ha aperto i lavori sottolineando che “la sicurezza degli operatori sanitari e dei cittadini è un diritto fondamentale. Questo presidio rappresenta un segno concreto di presenza dello Stato accanto a chi cura e a chi è curato ed è un segnale inequivocabile di una collaborazione costante tra la Asl Roma 6 e le Forze dell’Ordine”.

A seguire, hanno portato i propri saluti istituzionali il direttore dell’ospedale di Velletri, Felicetto Angelini, il sindaco di Velletri, Ascanio Cascella, il vicario del Questore di Roma, Alessandro Gullo, e il consigliere della regione Lazio, on. Micol Grasselli.

Il posto di polizia, all’ingresso del nosocomio veliterno, facilmente identificabile dagli utenti e dal personale dell’ospedale attraverso la segnaletica e a diretto contatto con il posto delle guardie particolari giurate, ha l’obiettivo di ridurre significativamente i tempi di intervento nelle aree di maggior rischio e, soprattutto, di aumentare la percezione di sicurezza nelle persone.

Le innovazioni organizzative sono frutto di una strutturata analisi dei rischi e delle vulnerabilità affrontate nel corso degli anni dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale in staff della Direzione Generale diretto da Piergiorgio Mosca con il supporto dell’architetto Domenico Giovannetti e dei tecnici afferenti in sinergia con la Direzione Sanitaria di presidio, con gli addetti sanitari del Pronto Soccorso, le guardie particolari giurate e gli agenti del commissariato di Polizia di Velletri nel rispetto delle singole competenze con l’obbiettivo di raggiungere il modello organizzativo integrato di safety- security-emergency.

Un momento particolarmente emozionante è stato la partecipazione del presidente del Consiglio comunale di Velletri, Salvatore Ladaga, figlio di Nicola Ladaga, assistente Capo della Polizia in congedo e cittadino più longevo del territorio, che proprio oggi ha festeggiato 101 anni, rappresentando simbolicamente il valore e la dedizione al servizio della comunità.

La cerimonia è proseguita con la benedizione del nuovo presidio, officiata dal cappellano della Polizia di Stato, don Nicola Tagliente, e dal parroco dell’ospedale, don Teofilo, davanti all’ingresso del punto di Polizia situato presso la porta REI della struttura ospedaliera.

Il taglio del nastro, accompagnato dalla presenza delle autorità e della cittadinanza intervenuta, ha ufficialmente aperto il nuovo spazio dedicato alla sicurezza e alla tutela del personale sanitario e dei pazienti. Il nuovo presidio si inserisce in un più ampio piano di collaborazione tra Asl Roma 6 e Forze dell’Ordine, volto a garantire un ambiente di lavoro e cura sempre più protetto, accogliente e sicuro.

Un presidio di Polizia che torna all’ospedale Colombo dopo moltissimo tempo. “45 anni- ha spiegato all’agenzia Dire l’onorevole Micol Grasselli- sono lunghi. 45 anni fa c’era questo presidio e per 45 anni è mancato. Vederne oggi l’apertura all’interno di questo ospedale che in questi anni stiamo rivitalizzando è per me e per tutta la Regione Lazio una grande gioia. Il lavoro di squadra che si sta facendo tra le varie istituzioni, la Questura, la Asl, la Regione e il Comune porterà e sta già portando molti e importanti frutti. Dobbiamo continuare così: questo sarà un punto importante per la sicurezza, ma anche per far vedere che lo Stato, effettivamente, c’è ed è presente

anche qui a Velletri, anche all’interno di una struttura sanitaria importante per il quadrante”.

“Questa inaugurazione- ha concluso il sindaco di Velletri, Ascanio Cascella- è un momento fondamentale. È un ritorno aspettato decenni, era un’attività necessaria per la sicurezza sia degli operatori sanitari, quindi personale medico, infermieristico e gli assistenti, sia per i pazienti. È un presidio che restituisce sicurezza e che va ad aggiungersi al piano di rilancio dell’ospedale di Velletri”.