Approvazione del piano turistico triennale 2025-2027 Quadrini: “ approvazione strategica per il rilancio dei territori”.

Si è svolta oggi in Consiglio Regionale del Lazio l’audizione relativa alla Proposta di Deliberazione Consiliare n. 40 del 28 febbraio 2025, che approva il nuovo Piano Turistico Triennale 2025–2027 della Regione Lazio.

A rappresentare le istanze delle autonomie locali, era presente Gianluca Quadrini, su delega del Presidente dott. Alessandro Romoli, per Upi Lazio, su delega del Presidente dott. Daniele Sinibaldi per Anci Lazio, in qualità di dirigente regionale e per la Provincia di Frosinone, insieme al Consigliere provinciale Andrea Velardo, in veste di Presidente del Consiglio.

“Siamo convinti che il turismo possa essere un motore reale di crescita per le province laziali, in particolare per i piccoli borghi e le aree interne – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Provinciale –. È necessario avere una visione integrata, capace di sostenere non solo le grandi destinazioni, ma anche le realtà meno conosciute che custodiscono un patrimonio storico, culturale e naturale di inestimabile valore.”

“Questo piano – continua Quadrini – può diventare un’opportunità concreta per attrarre investimenti, valorizzare le identità locali e creare nuove occasioni di lavoro, specie per i giovani. Serve però una forte sinergia tra Regione, Province e Comuni. Ringrazio per l’attenzione il Presidente della Commissione avv. Luciano Crea per la grande capacità di dialogo, ascolto e sintesi tra le varie anime pubbliche e private ed all’ass. On.le Elena Palazzo per la predisposizione con i suoi uffici delle stesse linee guida della legge.

Nel corso dell’audizione, sono stati presentati alcuni spunti progettuali per rafforzare l’offerta turistica, puntando su innovazione, accessibilità, sostenibilità e promozione integrata dei territori.