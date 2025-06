Sebastiano Foti e Giorgia Sciascia vincono la 3^ Corsa del Ricordo di Catania

Un successo di pubblico e atleti, sotto uno splendido cielo estivo

Un successo. Non ci sono altre parole per riassumere la terza edizione, appena archiviata, della Corsa de Ricordo 2025, a Catania. Una mattinata di gioia, sport e condivisione, nel segno del “no alla violenza”. Sulla scia della Corsa del Ricordo nazionale che parte da Roma in febbraio e che quest’anno è giunta alla 12ª edizione, anche a Catania si è voluto ricordare, attraverso il running, la tragedia delle foibe e l’esodo forzato delle popolazioni Giuliano Dalmate, di Fiume, dell’Istria e di Pola alla fine della seconda Guerra Mondiale. Ma soprattutto l’evento è stato dedicato a Santo Re, il giovane pasticcere ucciso a coltellate a Ognina.

Oltre 200 partecipanti alla gara, sia competitiva che non competitiva, hanno colorato col loro entusiasmo il Lungomare di Catania e la piazza del Tricolore, dove si sono dati appuntamento. Ben 24 le società sportive che hanno partecipato, nonostante le alte temperature di metà giugno.

Al termine del suggestivo percorso ad imporsi nella gara maschile Sebastiano Foti (Asd Catania Runner Club) che ha tagliato il traguardo in 32:26, con oltre un minuto di vantaggio sul secondo arrivato, Massimo Calì (Atletica Savoca) che ha chiuso in 33:36. Terza piazza per Angelo Dominante (Maratona Eraclea) in 33:44, ad un soffio dal secondo gradino del podio. Nella gara femminile si è imposta Giorgia Sciascia (Meeting Sporting Club Runn) davanti a Maria Concetta Masucci (Atletica Sicilia) e a Grazia Maria Petronelli (Asd Goal And Brain).

“É stato un bellissimo momento di sport – ha detto Angelo Musmeci, presidente provinciale ASI Catania – una occasione per trascorrere qualche ora all’aria aperta, per appropriarsi di uno spazio suggestivo della città, ma soprattutto per gridare insieme un no alla violenza, perché è alle vittime delle foibe, ma soprattutto alle vittime della violenza in generale, come Santo Re, che abbiamo dedicato la manifestazione, sperando che non accadano più episodi brutali come quello che ha commosso la città lo scorso 30 maggio. Da qui vogliamo lanciare i veri valori dello sport e della Corsa del Ricordo”.

L’evento, inserito nella Giornata nazionale dello Sport, é ideato e promosso da Asi, in collaborazione con ANVGD. La tappa di Catania é stata patrocinata dal Comune, grazie al sindaco Enrico Trantino e all’assessore allo sport Sergio Parisi, dall’ARS con il presidente Gaetano Galvagno, dalla Regione Siciliana con l’assessore allo sport Elvira Amata, dal CONI con il neo presidente regionale Enzo Falzone e dalla Fidal Sicilia, con la collaborazione logistica della Runway Communication. Allo start erano presenti anche il presidente del CONI Enzo Falzone, il delegato del CONI Catania Davide Bandieramonte, l’assessore comunale allo sport Sergio Parisi e tanti appassionati, tra giornalisti sportivi e presidenti di associazioni.

Al termine della gara sono stati premiati i vincitori assoluti nelle diverse categorie, con premi e coppe ricordo. Donate targhe e gagliardetti e sorteggiati tanti premi messi in palio dagli sponsor.