Lu palazzu de la Cultura e de la memoria

Giovedì 19 uno spettacolo itinerante nel Polo di Santa Lucia

All’interno del Progetto Cultura Locale del Comune di Rieti, promosso dagli Assessorati alla Cultura e alla Valorizzazione dell’Identità Locale, le compagnie Piccolo Teatro Città di Rieti, Insieme per, La Schiarica, G.A.D Pier Luigi Mariani, Circolo de li Rapari di Orizzonti Sabini e Gruppo corale Voci nella Valle giovedì 19 giugno ore 21:30 propongono uno spettacolo itinerante di poesie, racconti e scenette teatrali in dialetto, all’interno del Polo Culturale di Santa Lucia. Il percorso partirà dalla piazzetta antistante la Biblioteca Paroniana per spostarsi poi all’interno della biblioteca, raggiungendo successivamente il chiostro e infine il portico del Museo Archeologico.

L’Assessore alla Cultura Letizia Rosati e l’Assessore alla Valorizzazione dell’Identità Locale Giovanni Rositani:

“L’attività del 19 giugno si incastona all’interno delle manifestazioni del Giugno Antoniano, in pieno accordo con la Pia Unione di Sant’Antonio. L’iniziativa, come negli anni passati, vuole valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi della storia e della cultura della città: il Polo di Santa Lucia ed è la conclusione del progetto di cultura locale intrapreso con le compagnie amatoriali del vernacolo reatino allo scopo di mantenere vive le nostre tradizioni più antiche e sentite. I cittadini sono invitati a partecipare, sapendo però che la parte dello spettacolo che si svolgerà nelle sale della Biblioteca Paroniana potrà essere fruita da un massimo di 80 persone. Nel chiostro e nel portico del Museo Archeologico non ci saranno invece limitazioni. Ringraziamo tutte le compagnie che si sono adoperate per questa attività che è giunta alla sua terza edizione, in un corale sforzo di partecipazione e progettualità”.