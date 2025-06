Grandi numeri per BenEsserCi 2025 a Trevignano Romano

Nell’ambito del calendario ufficiale della Giornata Nazionale dello Sport e del Giubileo degli Sportivi, il 14 giugno si è svolto lungo le sponde del Lago l’evento promosso da Confcooperative Lazio e ideato da Confcooperative Cultura Turismo Sport Lazio.

Ampio apprezzamento, numeri importanti e grande entusiasmo per la terza tappa di BenEsserCi 2025, manifestazione promossa da Confcooperative Lazio e ideata da Confcooperative Cultura Turismo Sport Lazio, che si è svolta sabato 14 giugno nell’incantevole città di Trevignano Romano. L’evento ha goduto del patrocinio del Comune di Trevignano Romano, dell’AssociazionePromozione Turistica – Associazione Apt di Trevignano Romano e della collaborazione di Fedagripesca Lazio e Confcooperative Sanità Lazio.

Quest’anno, BenEsserCi ha assunto un significato ancora più rilevante poiché è stata inserita ufficialmente nella Giornata Nazionale dello Sport 2025, che si è tenuta il 14 e 15 giugno in tutta Italia, in occasione del Giubileo degli Sportivi.

L’evento è stato inaugurato ufficialmente con il taglio del nastro alle ore 17.00 in Piazza del Molo, alla presenza della Sindaca Claudia Maciucchi, del Vicesindaco Luca Galloni, dell’Assessora alle Politiche Sociali Viola Catena, del Presidente di Confcooperative Lazio Marco Marcocci, della Presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport Lazio Barbara Pescatori, di Silvia Rossi Direttore di Fondo Sviluppo, del Presidente della BCC Provincia Romana Mario Porcu e di Federico Palla, Vicepresidente di OPES aps.

Sport, visite guidate, percorsi sensoriali, degustazioni e tanto altro

Numerosi gli appuntamenti legati al benessere fisico e allo sport. Le associazioni sportive del territorio lungo le sponde del lago hanno regalato al pubblico lezioni e momenti ludico agonistici di pallavolo, tennis, pilates, calcio, capoeira, Tai Chi Chuan, scacchi con il coinvolgimento di centinaia di giovani e meno giovani che, per un pomeriggio, hanno avuto la possibilità di praticare gratuitamente le diverse discipline.

Il programma di BenEsserCi ha proposto visite guidate nel centro storico e alla Rocca medievale, con percorsi pensati per essere fruibili a tutti. A bordo di un battello, è stato possibile partecipare a un tour al tramonto sul lago, ammirando il paesaggio da una prospettiva inedita.

Ampio spazio è stato dedicato alla prevenzione e alla salute, con la possibilità di effettuare mini check-up gratuiti, ricevere consulenze nutrizionali e partecipare a momenti informativi dedicati alla cura della persona.

Nel corso della giornata si sono svolti percorsi sensoriali e attività esperienziali rivolte sia agli adulti che ai bambini, volte a stimolare il tatto, l’olfatto e l’ascolto, promuovendo una maggiore consapevolezza del proprio corpo e dell’ambiente circostante. I visitatori hanno potuto prendere parte a degustazioni guidate di gelato, olio extravergine, vini e formaggi tipici, accompagnate da racconti storici e approfondimenti sul legame tra territorio e produzione locale.

Non sono mancati momenti di lettura per i più piccoli, laboratori creativi, spazi dedicati alla lingua dei segni, attività ludiche e riflessioni su temi sociali e ambientali.

Tutto si è svolto in un clima sereno e partecipato, con un’attenta organizzazione logistica che ha incluso anche un servizio di navette gratuite e punti informativi sparsi sul territorio per orientare i visitatori e facilitare l’accesso alle varie attività.

La giornata si è conclusa con un dj set serale in Piazza del Molo, che ha trasformato l’evento in una vera festa collettiva, coinvolgendo il pubblico in un momento di musica e allegria.

BenEsserCi si conferma un’iniziativa capace di valorizzare il territorio attraverso la cooperazione, favorendo l’inclusione, la promozione della salute, la sostenibilità e la cultura partecipata. Un modello replicabile che dimostra come il benessere possa essere costruito insieme, a partire dai luoghi e dalle persone.

La Sindaca Claudia Maciucchi ha voluto rimarcare il significato profondo di questa giornata affermando: “L’iniziativa di Confcooperative ha offerto la possibilità alle realtà locali, di mostrare la ricchezza del nostro territorio. Tante le attività realizzate, per confezionare un perfetto mix con il grande lavoro organizzativo, consegnando ai visitatori, una giornata all’insegna del valore dell’essere e sentirsi comunità, dell’importanza della prevenzione, realizzata attraverso controlli, sport ed alimentazione. La condivisione degli obiettivi proposti dalla Confcooperative, che ringraziamo per aver saputo riconoscere la ricchezza del nostro territorio, è un passo per avviare una serie di eventi per l’estate, organizzati anche in collaborazione con la BCC Provincia Romana, dedicati alla prevenzione”

“Abbiamo visto anche in questa edizione di BenEsserCi che lo spazio al quale dobbiamo guardare è quello in cui si dona forma a grandi progetti collaborativi con i territori. La cooperazione non recide mai le radici – spiega Marco Marcocci, presidente di Confcooperative Lazio – ed è da queste radici, che affondano nelle comunità e nelle attività quotidiane delle persone, che dobbiamo irradiare ogni visione di futuro e di società a misura di tutti. Un successo, quello di BenEsserCi, che ci ricorda ogni anno di innaffiare quelle radici con idee sempre nuove. Grazie alle nostre cooperatrici e ai nostri cooperatori, e all’amministrazione di Trevignano Romano e alle realtà del territorio per aver scelto di condividere con noi questa grande sfida”.

La manifestazione ha attratto un vasto pubblico, confermando l’interesse crescente verso iniziative che uniscono sport, cultura e promozione turistica. “Anche quest’anno BenEsserCi ha saputo trasmettere il suo messaggio sullo star bene, sul modello cooperativo e sulle eccellenze dei nostri territori. Numeri ed entusiasmo di questa edizione a Trevignano Romano ci dicono ancora una volta – dichiara Barbara Pescatori, presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport Lazio – che per fare rete ed esaltare comunità e pezzi pregiati della nostra regione, non c’è strumento migliore della cooperazione. Un ringraziamento sentito, all’amministrazione comunale di Trevignano Romano, all’APT, a Fondo Sviluppo, alla BCC Provincia Romana, al Centro Turistico Cooperativo, all’ aps OPES e a tutte le cooperative protagoniste dell’organizzazione”.