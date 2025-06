SERENA DE BARI FEAT. LEEE JOHN OF IMAGINATION – ECCO “ILLUSION”

Una nuova versione della storica hit del 1982

Videoclip: https://youtu.be/LBGk8uBpRCY?si=hxC07MmTKrpM4Z5O

Serena De Bari e Leee John of Imagination insieme per un importante progetto internazionale.

In radio un esclusivo remake di Just an Illusion, la famosa hit degli anni ‘80 che ha venduto oltre 40 milioni di dischi in tutto il mondo.

Il brano,prodotto da Luca Venturi per la On the set e dal notoproducer multiplatino TempoXso, con la supervisione di Leee John,hadelle sonorità afro-dance originali e dinamiche (arrangiamento Maxim Distefano).

Leee: the sound great, video fantastic, Serena well done.

Serena: La collaborazione con Leee è un grandissimo traguardo, chi semina con qualità raccoglie grandi opportunità. Sono sincera, nella mia vita tutto pensavo tranne a un featuring internazionale. Abbiate il coraggio di osare personalmente, questo progetto mi ha lasciato senza parole, spero che possa essere apprezzato anche dal pubblico.

Il video è stato girato da Marco D’Andragora nello storico Piper Club di Roma. La canzone sarà anche disponibile nelle principali piattaforme digitali dal 29 giugno.

