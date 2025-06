Living Next”: a Fiuggi il convegno sul futuro dell’abitare promosso dai Giovani Imprenditori Edili ANCE. Il saluto del Consiglio Provinciale di Frosinone

Si è svolto oggi presso l’Hotel Silva Splendid di Fiuggi il convegno “Living Next – Innovazione, sostenibilità e futuro dell’abitare”, promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di ANCE Lazio, in collaborazione con i Giovani di ANCE Frosinone e con il supporto di ANCE Giovani Nazionale.

Un’iniziativa di grande spessore, che ha acceso i riflettori su tre aree strategiche dell’edilizia del futuro: student housing, social housing e senior housing. Temi centrali in un mondo che cambia rapidamente sotto la spinta di trasformazioni sociali, demografiche e ambientali.

Il convegno ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, professionisti e imprenditori provenienti anche da Umbria, Abruzzo e Marche, in una prospettiva interregionale di dialogo e visione condivisa.

Tra gli ospiti istituzionali anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, presente in rappresentanza dell’Ente, che ha portato il saluto del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ed espresso pieno apprezzamento per l’iniziativa. “Porto con piacere il saluto del Presidente della Provincia e di tutta l’Amministrazione a un evento che guarda con coraggio al futuro – ha dichiarato –. Il tema dell’abitare è oggi uno degli snodi cruciali per lo sviluppo dei territori: rispondere alle esigenze di studenti, anziani e fasce sociali fragili attraverso modelli abitativi innovativi e sostenibili è una responsabilità comune, che ci riguarda come istituzioni, imprese e cittadini.” Il Presidente ha voluto inoltre ringraziare il Presidente di ANCE e i Giovani Imprenditori per l’organizzazione e l’energia messa in campo: “Ringrazio sinceramente il Presidente provinciale Alessio Buccitti e il presidente di Ance Giovani Lazio Stefano Stellino per aver promosso un confronto di alto livello, che dimostra quanto il sistema imprenditoriale, in particolare i giovani, stia assumendo un ruolo attivo e propositivo nel guidare la trasformazione del settore edilizio. La Provincia di Frosinone è pronta a collaborare e sostenere ogni progettualità che metta al centro innovazione, sostenibilità e qualità della vita. Non per ultimo, un grazie al Presidente Ance Frosinone Arnaldo Zeppieri ed al Presidente della Cassa Edile Sandro Sigismondi per la collaborazione, insieme al loro direttore Achille Fiorini, che ogni giorno dimostrano verso la nostra istituzione”.