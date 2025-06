Aquino celebra il pensiero di San Tommaso: nuova tappa del Triennio Tomistico.

Si è tenuto oggi alle ore 17:30, presso la storica Casa di San Tommaso ad Aquino, l’incontro “Tommaso d’Aquino: il filosofo e il teologo”, una delle tappe più significative del Triennio Tomistico 2023–2025, promosso dal Ministero della Cultura – Direzione Regionale Musei Lazio, in collaborazione con il Comune di Aquino e il Museo della Città con l’esimio relatore preside dott. Antonio Tubiello.

L’iniziativa, che si inserisce in un ciclo di appuntamenti culturali dedicati al grande pensatore medievale, ha visto la partecipazione di studiosi, rappresentanti del mondo accademico e istituzioni. Tra queste, anche la Provincia di Frosinone, rappresentata dal Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, presente per portare il saluto del Presidente Luca Di Stefano, e per testimoniare l’attenzione dell’ente verso la valorizzazione del patrimonio culturale e identitario del territorio. “San Tommaso è un simbolo profondo non solo per Aquino, ma per tutta la nostra provincia – ha dichiarato il Presidente –. La sua figura rappresenta la sintesi tra pensiero e fede, tra ragione e spiritualità. Oggi più che mai, abbiamo bisogno di recuperare la sua visione umanistica per costruire una società fondata sulla cultura, sulla riflessione e sulla ricerca del bene comune.” Il Presidente ha poi voluto ringraziare il Sindaco di Aquino Fausto Tomassi, per l’invito e per il continuo impegno nella promozione della figura del Santo.