TORNA IL CARACALLA FESTIVAL

Dal 29 giugno al 7 agosto la magia dell’opera, della danza e della musica illuminerà le serate romane

Anche quest’anno le Terme di Caracalla si trasformano in uno dei palcoscenici all’aperto più belli e affascinanti del mondo: il Caracalla Festival, intitolato “Tra Sacro e Umano” e a cura del Teatro dell’Opera e del Parco Archeologico del Colosseo, propone un cartellone ricco di grandi appuntamenti che spaziano tra concerti live, grandi produzioni liriche e performance di danza di compagnie di fama internazionale. Per vivere al meglio questo mix unico di tradizione, sperimentazione e bellezza senza tempo, il soggiorno ideale è all’FH55 Grand Hotel Palatino, elegante struttura di recente restyling situata a pochi passi dal Colosseo e perfettamente collegata con l’area archeologica delle Terme. Una location perfetta capace di abbinare arte, comfort e l’atmosfera unica delle notti romane.

Nella maestosa cornice delle Terme di Caracalla, uno dei luoghi più affascinanti dell’archeologia romana, torna anche quest’estate il Caracalla Festival, l’importante rassegna che trasforma l’antico complesso imperiale in un palcoscenico unico al mondo. Tra colonne, rovine millenarie e il cielo aperto di Roma, il festival si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione estiva. A partire dal 29 giugno la scenografia naturale delle Terme si animerà con produzione liriche, danza di altissimo livello, musica sinfonica e concerti live. L’edizione 2025 ruota attorno al tema “Tra Sacro e Umano”, un filo conduttore che, attraverso le opere, le coreografie e le note, offrirà al pubblico spunti di riflessione, emozioni e suggestioni. L’imponenza e l’armonia architettonica delle Terme di Caracalla sono parte integrante dello spettacolo, diventando scenografia viva e luogo d’incontro tra passato e presente e tra spiritualità e umanità. È proprio qui che l’antico respiro della Città Eterna si fonde con le più alte espressioni del linguaggio teatrale contemporaneo. Per la prima volta, oltre alle iconiche Terme, sarà coinvolta nella rassegna anche la Basilica di Massenzio, situata lungo la via dei Fori Imperiali, che sarà una nuova cornice per gli eventi.

La serata inaugurale, in programma alla Basilica di Massenzio, è intitolata “La gioia interiore” e vedrà l’esibizione di Vito Mancuso, teologo e comunicatore che proporrà una riflessione sull’importanza di riuscire a sviluppare una forma di spiritualità interiore. Ad arricchire la serata ci sarà l’interpretazione musicale del ciclo di madrigali a sette voci “Lagrime di San Pietro” di Orlando di Lasso, opera testamentaria del compositore e dedicata a Papa Clemente VIII. Dal 1° al 5 luglio, sempre nella Basilica, andrà in scena “La Resurrezione”, uno dei più importanti oratori sacri di Handel, prodotta nel 1708 e commissionata dal marchese Francesco Maria Marescotti Ruspoli: grazie alla potenza evocativa del testo e della musica, l’opera esplora temi universali e senza tempo come la fede, il dubbio e la tensione tra speranza e disillusione. Il Caracalla Festival prosegue con 5 appuntamenti in cui il West Side Story illuminerà le serate estive, questo famoso musical di Leonard Bernstein sarà presentato con una nuova veste firmata da Damiano Michieletto. Il cast, che unisce talenti italiani ed internazionali, darà una nuova linfa ad una storia eterna che attraversa temi universali come l’amore, il conflitto e il desiderio di riscatto.

Il 15 e il 16 luglio le maestose terme faranno da cornice ad uno degli eventi più attesi della rassegna: il Roberto Bolle and Friends, l’etoile salirà sul palco accompagnato da grandi danzatori internazionali per una performance che conquisterà tutto il pubblico grazie all’eleganza della danza classica unita alle interpretazione contemporanee. A rendere tutto più suggestivo e memorabile ci penseranno le Terme di Caracalla con la loro atmosfera unica e suggestiva.

Nelle serate del 19, 23 e 27 luglio e del 1, 2 e 3 agosto la protagonista sarà “La Traviata” di Giuseppe Verdi, la regia è affidata a Slava Daubnerova che porterà per la prima volta il suo stile innovativo ed estremamente personale su un palco italiano, il corpo di ballo è guidato da Eleonora Abbagnato e arricchirà di fascino e suggestione questa produzione.

Dal 20 al 25 luglio sarà la volta del “Don Giovanni” di Mozart che andrà in scena nella Basilica di Massenzio, firmata dalla regia di Vasily Barkhatov, l’opera si presenta con un’anima nuova e audace. Il 30 e il 31 luglio il festival proporrà una serata di danza di altissimo livello: il corpo di ballo dell’Opera di Roma, diretto da Eleonora Abbagnato, si esibirà in 3 capolavori come “Le Sacre du printemps” di Stravinskij, “Bolero” di Ravel e, a completare il programma, il “Within the Golden Hour” di Christopher Wheeldon. Le serate saranno un tripudio all’arte, alla suggestione e alla bellezza. Il capitolo finale di questo straordinario festival è affidato a una delle opere più note del Novecento: Carmina Burana di Carl Orff, una cantata basata su 24 testi poetici tratti da una raccolta medievale.

Prendere parte al Caracalla Festival significa immergersi in un’esperienza unica, dove arte, storia e natura si intrecciano sotto il cielo stellato di Roma. Le emozioni che nascono tra le rovine illuminate delle antiche terme, tra musica, danza e grande teatro, lasciano un segno profondo, trasformando ogni serata in un ricordo indelebile. E per vivere pienamente questa magia, il soggiorno all’ FH55 Grand Hotel Palatino rappresenta la scelta ideale: comfort, eleganza e una posizione privilegiata nel cuore della Città Eterna, il rifugio perfetto dove concludere giornate ricche di fascino e bellezza.