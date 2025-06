La riconferma del Senatore Fazzone. Quadrini – “orgoglio per Forza Italia e per tutto il territorio”

“Come Presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia di Frosinone, desidero esprimere le mie più vive congratulazioni al Senatore Claudio Fazzone per la sua riconferma alla presidenza della Commissione Ambiente, Transizione Ecologica, Energia, Lavori Pubblici, Comunicazioni e Innovazione Tecnologica del Senato della Repubblica.” Cosi Gianluca Quadrini commenta in una nota la riconferma del senatore Fazzone, una fiducia espressa dal Parlamento che conferma, ancora una volta, la sua autorevolezza istituzionale e la sua capacità di coniugare visione strategica e radicamento territoriale. “Si tratta di un risultato straordinario, – continua Quadrini – e motivo di orgoglio per tutta Forza Italia e per il nostro territorio provinciale, che attraverso di lui vede riconosciuto un ruolo di primo piano nelle dinamiche politiche e istituzionali nazionali. A lui vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro, con la certezza che il suo impegno continuerà ad essere un punto di riferimento prezioso per la nostra Provincia, per il Lazio e per l’Italia intera.