Inaugurato il “Mercato dei Borghi” a San Giorgio a Liri, un nuovo punto di riferimento per commercio e territorio. A rappresentare la Provincia di Frosinone era presente Gianluca Quadrini

Alle ore 11, di oggi, è stato inaugurato il nuovo “Mercato dei Borghi”, un progetto ambizioso e altamente strategico promosso dall’Amministrazione comunale di San Giorgio a Liri in collaborazione con ANA-UGL e finanziato dalla Regione Lazio. Si tratta di un intervento importante di riqualificazione dell’area mercatale, con l’obiettivo di restituire centralità e dignità a uno spazio fondamentale per la vita economica e sociale del paese.

Il nuovo mercato punta anche alla valorizzazione del territorio attraverso strumenti digitali, come la web-app dedicata che consentirà ai cittadini, ai turisti e agli operatori commerciali di interagire in maniera semplice, moderna ed efficace per interagire con gli ambulanti del mercato, ordinare i prodotti e per procedere al ritiro della spesa direttamente al mercato.

Il Mercato dei Borghi di San Giorgio a Liri è inoltre dotato di un bagno autopulente di ultima generazione, di colonnine per la ricarica elettrica degli autocarri e di un moderno raccoglitore di rifiuto organico umido, alimentato ad energia solare, che compatta e trasforma i rifiuti in compos

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato numerose autorità civili e rappresentanti del territorio, tra cui il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha voluto portare il suo saluto istituzionale dell’ente e del Presidente, Luca Di Stefano, sottolineando il valore dell’iniziativa: “Sono particolarmente orgoglioso di aver preso parte a questa cerimonia perché il progetto dimostra quanto sia importante investire nelle comunità locali, sostenere il commercio di prossimità e innovare con intelligenza. “Il ‘Mercato dei Borghi’ si dimostra un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra amministrazioni, associazioni e istituzioni regionali. Ringrazio il Sindaco di San Giorgio a Liri, Francesco Lavalle, gli assessori Rocco Simonelli e Achille Longo, Marrigo Rosato ed Ivano Zonetti dell’ANA-UGL per la passione, la competenza e l’impegno messi in campo per questo importante traguardo.”

“Questo luogo – conclude Quadrini – diventa un hub di identità, cultura e innovazione, che avrà un impatto positivo sull’economia locale, sull’occupazione e sul tessuto sociale del territorio.”