Riccardo Vello lancia il nuovo album

“Aiutami a ricominciare” (etichetta Morgana) è il nuovo singolo del cantautore toscano Riccardo Vello, brano che dà il titolo all’album, già disponibile nelle principali piattaforme digitali.

Il pezzo –spiega l’artista- nasce per caso da una cover da me riarrangiata ma mai realizzata vocalmente. Improvvisando su di essa ho creato una linea melodica originale, con un testo autobiografico che parla dell’aiuto a DIO da parte di mio marito, devoto e frequentatore della chiesa. Quando si è venuti a conoscenza della sua omosessualità, è stato emarginato e allontanato, da lì la sua preghiera e la richiesta di aiuto.

La regia e montaggio del video sono dello stesso Riccardo Vello: https://www.youtube.com/watch?v=3iRpoRpBawE

Tracklist album:

AIUTAMI A RICOMINCIARE

AVRAI

IN UN MINUTO

IO CANTO PER TE

IN OGNI SENSO

LIBERO

MELODIA

Biografia

Riccardo Vello, autodidatta comincia la sua carriera artistica prima come chitarrista rock metal in molte band, tra cui Nuova Era, Regoli Band, Mal di rock, poi scrivendo canzoni pop rock. Vanta una discografia di tutto rispetto distribuita nel mondo e partecipa a molti eventi tra cui Notte italiana a Riga con artisti come Tiziana Rivale e molti altri. E’ inserito in tante compilation con grandi artisti che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale. Sono molte le radio italiane ed internazionali che lo trasmettono e gli dedicano spazio tra cui: Radio Italia Stoccarda in Germania, London One Radio a Londra, Radio Italy Live a New York. Vello entra in classifiche certificate importanti come Radio Airplay, Sorrisi e Canzoni ed Euro indie music chart. Grazie a Pa74 music e Nicola Bartolini Carrassi viene inserito in un DVD distribuito da Cecchi Gori Group Entertainment, con al suo interno un’esclusiva intervista ed il videoclip del singolo “Senza parole” (sempre per la regia di Stefano Bertelli). Il video “Spezza la mia anima” (regia di Gianni Gadaleto) arriva in finale tra i migliori 18 videoclip selezionati su 200, al più importante contest di clip musicali, il Roma Videoclip Indie 2018. Telesia Tv passa gli short dei suoi videoclip a rotazione in metropolitane, aeroporti, autobus in tutta Italia. Finalista a Fiuggi alla 2° edizione nazionale del nuovo format musicale targato Mediaset “Iband”, in onda su LA5. Il singolo dal titolo “Tu dove sei” entra in top in tutte le classifiche indipendenti ed in rotazione TV, con numerose interviste radio e streaming, e così anche MORGANA uscito nel 2024.

