Malattia di Huntington, LIRH: successo “RUN4HUN”occasione per aumentare conoscenza 

Barbara D’Alessio (presidente Fondazione Lega Italiana Ricerca Huntington):

“Eventi come questo sono fondamentali per dare voce all’Huntington,

perché non sia più mai nascosta”

Oltre 250 podisti di ogni età hanno partecipato, lo scorso 7 giugno, nella splendida cornice di Villa Borghese, a “RUN4HUN”, camminata non competitiva di 5 km promossa dall’associazione Life for Huntington, con il supporto organizzativo di ACSI (Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero) e con il patrocinio del Comune di Roma. L’evento è nato con un duplice obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia di Huntington, una rara malattia genetica neurodegenerativa, ereditaria, ancora poco conosciuta e raccogliere fondi a favore della Fondazione LIRH, impegnata nella ricerca e nella cura di questa malattia (www.lirh.it).

I numeri. La malattia di Huntington colpisce in Italia 6.500 persone, cui vanno aggiunte circa 35.000 a rischio di ereditarla dal genitore affetto. Nella regione Lazio si stimano circa 500 persone malate e circa 2.500 a rischio genetico. Huntington porta ad una progressiva disabilità fisica e mentale. Non esiste ancora una cura risolutiva, ma solo terapie sintomatiche. La ricerca scientifica, tuttavia, è in grande fermento e offre speranze per un significativo miglioramento della qualità di vita in un futuro non troppo lontano.