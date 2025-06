“HEALIDAY”: la nuova frontiere del benessere in vacanza

Disconnettersi per ritrovarsi, il viaggio che cambia e rigenera davvero

L’estate 2025 segna l’ascesa dell’“Healiday”, il nuovo trend turistico che unisce “healing” (cura, rigenerazione) e “holiday” (vacanza), delineando un’esperienza di viaggio focalizzata sul benessere fisico e mentale. Space Hotels, da sempre attenta alle evoluzioni del turismo e al benessere dei propri ospiti, propone una selezione di strutture affiliate che incarnano perfettamente lo spirito dell’“Healiday”, offrendo esperienze autentiche e rigeneranti in contesti unici.

Secondo i dati dell’Osservatorio di Emma Villas, realizzato in collaborazione con AstraRicerche, il nuovo trend dell’“Healiday” si fonda su esigenze sempre più sentite dai viaggiatori contemporanei, desiderosi di una pausa autentica e rigenerante. Tra gli elementi chiave che definiscono questa nuova filosofia di vacanza spicca, innanzitutto, la necessità di fuggire dal caos urbano (79,3%), ovvero allontanarsi dai ritmi frenetici delle città per ritrovare equilibrio e serenità. Fondamentale è anche il contatto diretto con la natura (77,5%), inteso come immersione in paesaggi incontaminati e stimolanti per tutti i sensi.

A rendere davvero speciale un’“Healiday” è poi la libertà di svegliarsi senza sveglia (74,2%), seguendo i propri ritmi naturali, così come la possibilità di godere di comfort autentico (69,7%), ovvero ambienti curati, servizi su misura e attenzione al dettaglio. Il desiderio di privacy (67,8%) e di silenzio rigenerante (62,5%) emerge con forza, a testimonianza di un bisogno crescente di spazi personali dove ricaricare mente e corpo. Infine, un altro elemento sempre più ricercato è la disconnessione digitale (53,4%): spegnere smartphone, mail e notifiche per riscoprire il piacere della presenza, dell’ascolto e del tempo vissuto pienamente.

L’“Healiday” non è quindi semplicemente una vacanza, ma un’esperienza trasformativa che mette al centro il benessere della persona in tutte le sue dimensioni: fisica, mentale ed emotiva.

Di seguito, alcune strutture affiliate a Space Hotels dove è possibile vivere una vacanza rigenerante all’insegna del relax e della riconnessione con sé stessi.

Hotel Milano Alpen Resort Meeting & SPA – Castione della Presolana (BG)

Immerso nel verde delle Prealpi Orobie, l’hotel è un rifugio autentico per chi desidera rigenerarsi a contatto con la natura. Qui, il silenzio delle montagne accompagna ogni momento della giornata, mentre le camere, luminose e accoglienti, si affacciano su panorami spettacolari che cambiano colore con le stagioni. Il centro benessere offre un’oasi di relax con trattamenti rigeneranti pensati per riequilibrare corpo e mente. All’esterno, sentieri tra boschi secolari e pascoli incontaminati invitano a camminare lentamente, respirare a fondo e riscoprire il piacere delle cose semplici.

Hotel Metropole & S. Margherita Ligure – Santa Margherita Ligure (GE)

Affacciato sullo spettacolare Golfo di Santa Margherita Ligure, l’Hotel Metropole è un’elegante oasi di pace e rigenerazione immersa in un parco mediterraneo di 5.000 mq. Tra profumi di limoni e piante secolari, gli ospiti possono rilassarsi nella splendida piscina con acqua di mare, lasciarsi cullare nelle aree relax ombreggiate, o gustare i sapori della cucina ligure in un ristorante panoramico con vista mozzafiato sulla costa. Il moderno centro benessere è un vero scrigno di equilibrio interiore, arricchito da un esclusivo Letto di Sale, ideale per depurare l’organismo, liberare la mente e ritrovare l’armonia psicofisica. Perfetto per chi desidera disconnettersi dal quotidiano e vivere un Healiday all’insegna del benessere profondo, della bellezza e della quiete assoluta.

Hotel Luna Convento – Amalfi (SA)

Un ex convento del XIII secolo trasformato in un raffinato hotel a picco sul mare, dove storia, spiritualità e bellezza si fondono in un’atmosfera di autentica quiete. Al Luna Convento di Amalfi il tempo sembra rallentare: il suggestivo chiostro interno, autentico cuore del complesso, invita alla contemplazione, mentre la piscina naturale con acqua di mare regala momenti di puro relax tra cielo e costa. Le camere, affacciate sul panorama mozzafiato della Costiera Amalfitana, offrono un rifugio esclusivo fatto di luce, silenzio e armonia. Qui, ogni dettaglio è pensato per favorire una rigenerazione profonda, immersi nella magia di un luogo senza tempo.

Poggio del Sole Hotel – Ragusa (RG)

Adagiato tra il fascino barocco di Ragusa e l’orizzonte blu del Mar Mediterraneo, Poggio del Sole Relais accoglie gli ospiti in un’antica residenza di campagna dell’Ottocento, oggi elegante oasi di benessere e relax. Circondato dalla quiete della campagna iblea, il relais offre una piscina panoramica all’aperto, un moderno centro benessere per ritrovare equilibrio e un bioparco rigoglioso dove rallentare i ritmi e riconnettersi con la natura. L’esperienza si arricchisce con attività pensate per il benessere del corpo e della mente: degustazioni sensoriali di oli e vini locali, percorsi in mountain bike tra ulivi e muretti a secco, e escursioni di trekking lungo sentieri che raccontano la storia e l’anima della Sicilia. Un luogo perfetto per vivere un Healiday autentico, dove tradizione, natura e comfort si incontrano in perfetta armonia.

Space Hotels accompagna i viaggiatori verso un’estate 2025 dedicata al benessere autentico, alla natura e alla rigenerazione dell’anima, proponendo destinazioni perfettamente in sintonia con il trend dell’“Healiday”.

Per conoscere tutti gli hotel affiliati a Space Hotels che offrono esperienze di Healiday: https://bit.ly/4jSclm1