La Rete di Imprese Naturalmente Capodimonte presenta l’itinerario “La Bella e la Bestia, Capodimonte” – Una storia d’amore tra le vie del borgo

Il suggestivo borgo di Capodimonte, autentica perla adagiata sulle rive del lago di Bolsena, si prepara ad accogliere un evento straordinario che intreccia storia, leggenda e realtà. La Rete di Imprese “Naturalmente Capodimonte”, beneficiaria dell’Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle Reti di Imprese tra Attività Economiche (ammessa con Determinazione n. G05757 del 28/04/2023 della Regione Lazio), organizza in collaborazione con il Comune e la sezione locale dell’Avis Odv una giornata speciale dedicata a “La Bella e la Bestia, Capodimonte” – Una storia d’amore tra le vie del borgo.

L’iniziativa si svolgerà Sabato 14 giugno 2025 e rappresenta un’occasione unica per scoprire come una delle favole più amate al mondo abbia le sue radici storiche proprio nel territorio di Capodimonte. La celebre storia de “La Bella e la Bestia” trova infatti i suoi protagonisti reali in Pedro González e Catherine Raffelin, coppia che nel XVI secolo visse serenamente gli ultimi anni nel borgo lacustre, dopo decenni di peregrinazioni attraverso le corti europee.

L’evento prenderà il via alle ore 17:00 in zona la Piaja (incrocio tra via Annibal Caro, Via Roma e Viale Marconi) con la presentazione del progetto “Pomeriggio insieme 2025 – La Bella e la Bestia” e l’incontro con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale ‘Paolo Ruffini’ di Valentano.

Alle 17:30 si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’itinerario “La Bella e la Bestia, Capodimonte”, seguita dalla passeggiata-racconto curata dalle Comunità Narranti, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta degli angoli più suggestivi del centro storico e dei luoghi dove visse la straordinaria coppia.

La giornata proseguirà alle ore 19:00 in via delle Capanne con un percorso dedicato ad artisti ed artigiani locali, accompagnato da musica dal vivo e la possibilità di gustare un aperitivo al tramonto. Per chi desidera prolungare l’esperienza, sarà disponibile la cena su prenotazione.

Per l’occasione, la DMO Expo Tuscia organizza un educational/press tour a Capodimonte, offrendo a operatori del settore turistico e rappresentanti dei media l’opportunità di scoprire in anteprima le potenzialità di questo nuovo percorso tematico e le eccellenze del territorio.

L’itinerario proposto si sviluppa attraverso nove tappe significative nel centro storico di Capodimonte, offrendo ai visitatori un’esperienza che va oltre la semplice visita turistica. Camminando per le strade che furono testimoni del consolidamento del loro amore, i partecipanti sono invitati a riflettere sui valori universali dell’accettazione, del rispetto per la diversità e della capacità di guardare oltre le apparenze.

“Il racconto ripercorre un viaggio straordinario che ci insegna come la vera bellezza risieda nell’animo umano e come l’amore autentico possa superare ogni barriera sociale e culturale”, spiega Francesca Ferri, Presidente della Rete di imprese Naturalmente Capodimonte. “Una storia rinascimentale – continua la Ferri – che risulta sorprendentemente attuale e che trova in Capodimonte la sua dimensione più autentica e toccante.”

L’iniziativa rientra nel più ampio programma della Rete di Imprese “Naturalmente Capodimonte” volto a sviluppare la conoscenza e l’attrattività del territorio, valorizzando il ricco patrimonio di storia, arte e natura che caratterizza il borgo lacuale.

L’evento rappresenta un esempio virtuoso di come il turismo culturale possa diventare strumento di crescita economica e sociale per le comunità locali, mantenendo sempre al centro il rispetto per la storia e le tradizioni del territorio.