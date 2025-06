Cura della vista e solidarietà: al via la clinica oculistica gratuita per i più fragili nel quartiere Garbatella

Seconda tappa del programma della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia in occasione del Santo Giubileo 2025 dal 9 al 20 giugno a Roma

Roma, 10 giugno 2025 – Dopo l’ampia partecipazione alla prima clinica a Tor Bella Monaca, la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia prosegue il programma dedicato al Santo Giubileo 2025 portando le Giornate della Vista nel quartiere romano di Garbatella con una tappa speciale delle Giornate della Vista, che mette a disposizione delle persone più fragili una clinica temporanea gratuita.

Dal 9-20 giugno, presso la Casa della Città– spazio fornito dall’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale – quasi 700 persone povere, emarginate o in condizioni di disagio sociale e sanitario sono, infatti, assistite grazie al progetto di salute visiva che, ormai da tre anni, sta percorrendo l’Italia, da nord a sud.

Il team di medici oculisti e ortottisti che offriranno screening della vista gratuiti è messo a disposizione dal Prof. Leopoldo Spadea – Direttore della “U.O.C. Oftalmologia – Clinica Oculistica” del Policlinico Umberto I di Roma. “Anche in questa occasione, la UOC di Oftalmologia del Policlinico Umberto I – Sapienza Università di Roma, che ho l’onore di dirigere, si è resa protagonista offrendo il proprio contributo scientifico e assistenziale alle Giornate della Vista, che in questa edizione si svolgeranno presso il centro assistito della Garbatella –afferma il Prof. Spadea. L’iniziativa coinvolge attivamente i nostri giovani medici, impegnati nel fornire prestazioni sanitarie a persone in condizione di fragilità. Un’opportunità preziosa per promuovere concretamente la prevenzione visiva e per rafforzare nei nostri collaboratori più giovani il senso di responsabilità sociale che deve guidare la professione medica.”

“Come Assessorato al Patrimonio crediamo che gli spazi pubblici debbano essere luoghi vivi, aperti, al servizio della collettività. È con questo spirito che abbiamo deciso di mettere a disposizione della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia “la Casa della Città”, di recente rinnovata, per ospitare e patrocinare questa iniziativa ad alto valore sociale, significa dare concretezza alla nostra idea di patrimonio pubblico: non solo muri, ma spazi per costruire una Capitale più equa, accogliente e solidale” – commenta Tobia Zevi – Assessore al Patrimonio e Politiche abitative Comune di Roma.

“Abbiamo ritenuto di concedere il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a un’iniziativa realizzata dalla Fondazione OneSight a Roma nel corso di queste settimane di giugno, perché riteniamo utile valorizzare opportunità che vanno a sostenere persone in condizioni di fragilità, in particolare aiutandole a recuperare un bene prezioso e irrinunciabile come la vista”. Queste le parole diRomolo De Camillis, Direttore generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.