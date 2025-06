Fonte Nuova – “Un calcio alla Criminalità – No Bullying ” calcio d’inizio del Sindaco Umberto Falcioni

Quando il calcio è mezzo di aggregazione informazione inclusione

“La legalità è il collante che tiene insieme le fondamenta di una società civile” (Thomas J.) sottolinea l’importanza della legalità per la stabilità e il funzionamento di una società civile. Legalità, ovvero il rispetto delle leggi e delle norme, è ciò che unisce e rende solide le basi di una società ordinata e pacifica.

Ancora un grande appuntamento sportivo per arricchire il percorso delle Buone Azioni alla base delle attività dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia e sostenere iniziative sociali e umanitarie e per la promozione della legalità contro ogni forma di violenza.

Sabato 7 giugno scorso presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti – campo Aniello Cortini a Fonte Nuova sede del Tor Lupara 1968 del presidente Donato Olivieri, si è disputata la partita di solidarietà tra la Nazionale ARGOS Forze di Polizia vs la Rappresentativa Carabinieri Roma- Cassia, uniti per il Fairplay tutti insieme per la legalità.

Prestigioso patrocinio del Comune di Fonte Nuova, del CONI Lazio del presidente Alessandro Cochi, dell’ ASI Lazio del presidente Roberto Cipoletti, del Comitato Italiano Fairplay del presidente Ruggero Alcanterini, della Guardia Nazionale Ambientale Dirigente Prof. Alberto Raggi, pro loco Fonte Nuova del presidente Giampiero Vallati, con il supporto del CSV Lazio, con il supporto della Croce Rossa Italiana Comitato Nomentum, con i Pontieri del Dialogo del presidente Andrea Fellegara, direzione di gara a cura dell’ Associazione Arbitri Sport Italiani del presidente Americo Scatena, partita diretta dall’attore Toscano Enio Drovandi. Presente alla manifestazione l’ex giocatore professionista Fabio Petruzzi, sempre sensibile e disponibile per la nobile causa.

Momento emozionante alla consegna da parte del presidente nazionale e vice presidente dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia Gianluca Guerrisi e Fausto Zilli delle nomine di Soci Sostenitori dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia con relativo decreto e tesserino ai cinque ragazzi della Lanterna di Diogene e casa famiglia Agape di Fonte Nuova, e per la gioia di tutti i bambini presenti, omaggiati con l’almanacco calciatori della Panini e l’album delle figurine degli animali.

Entrata in campo con le relative squadre, schieramento e Inno Nazionale, significativa la presenza del primo Cittadino di Fonte Nuova Umberto Falcioni, il quale ha dato il calcio d’inizio ” Siamo molto soddisfatti di ospitare questa manifestazione, inanzitutto per il tema , è poi un’abbinamento corretto, corretto evidenziare Un Calcio alla Criminalità, spesso succede il contrario il mondo del calcio è criminalizzato per tanti episodi, è innegabile che il calcio è momento di aggregazione e condivisione, diamo veramente un bel segnale siamo molto sodisfatti “.

Una bellissima partita , corretta da entrambe le squadre, dove il risultato contava poco, ma per la cronaca in parità ai tempi regolamentari finita ai tiri di rigore, dove la squadra dell’Argos Soccer Team guidata e spinta dallo storico capitano Fabio Badolato portano a casa la vittoria, la vittoria della legalità sempre e comunque.