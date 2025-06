Fonte Nuova – Grande successo allo stadio comunale Domenico Mammoliti arriva Bomber Moscardelli e il suo staff Moscagol Footballclub

Una mattinata sicuramente da ricordare per i tesserati dell ASD Tor Lupara 1968 del presidente Donato Olivieri, Moscagol Footballclub con Davide Moscardelli e il suo staff sono approdati al comunale Domenico Mammoliti. Momento di crescita per tutti i ragazzi del Tor Lupara 1968 i quali si sono confrontati con Davide, e tutto lo staff per tutta la mattinata di domenica scorsa 8 giugno.

Facciamo un passo indietro, Davide Moscardelli ruolo rivestito in campo attaccante cresciuto nelle giovanili della AS Roma, Romulea , San Cesareo. Il suo debutto da professionista nel 2002 in serie C2 con la maglia della Sangovannese segnando 15 reti in 30 partite. Nel 2003 arriva in serie B nella Triestina,il 29 agosto del 2010 all’esordio in campionato nella massima serie con il Chievo Verona mette a segno il suo primo gol in serie A contro il Catania. Successivamente negli anni Bologna, Lecce, Arezzo e Pisa. Il 29 agosto 2020 annuncia il suo ritiro dal calcio giocato, e il suo ingresso nello staff tecnico del Pisa.

Una vita dedicata al calcio e non solo, Moscardelli continua il suo percorso calcistico con Moscagol Footballclub, questa realtà propone una nuova metodologia di allenamento ideata dal bomber Moscardelli, Davide De Santis, con la collaborazione di istruttori UEFA C,i quali metteranno in campo in prima persona le loro conoscenze calcistiche e umane a disposizione dei ragazzi, opportunità unica per i giovani appassionati di calcio di migliorare le loro abilità e divertirsi con altri ragazzi e ragazze della stessa età. Inoltre al via il Summer Camp estivo III^ edizione di Rivisondoli (AQ) con tutto lo staff Moscagol Footballclub.

Davide Moscardelli oltre ad essere un grande campione, inoltre ragazzo di valori esempio di integrità e competenza.

L’intervista a Davide Moscardelli: