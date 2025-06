Referendum, affluenza bassa: a mezzogiorno ha votato il 7,4%

Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15

ROMA – Alle 12 l’affluenza al voto nelle 61.591 sezioni è al 7,4 per cento per tutti e 5 i quesiti referendari.

Le regioni con la piu’ alta percentuale di affluenza sono l’Emilia Romagna e la Toscana sopra il 10 per cento, le piu’ basse sono la Calabria e la Sicilia sotto al 5 per cento.

Ci si potrà recare alle urne fino alle 23. Poi domani, 9 giugno, dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.IL QUORUMPer poter votare, occorre munirsi di documento di riconoscimento personale e tessera elettorale, sulla quale è indicato il seggio di appartenenza dove recarsi. In caso di smarrimento, deterioramento, cambio di residenza o esaurimento degli spazi per i timbri, nella due giorni di voto sarà possibile recarsi all’anagrafe o in un qualsiasi municipio e ritirarne una nuova in pochi minuti.

LAVORO E CITTADINANZA: I 5 QUESITI

Sono cinque i quesiti su cui esprimersi. Chi vota “Si” sceglie di abrogare la norma, in maniera totale o parziale. Chi vota “No” sceglie, invece, di mantenere le disposizioni vigenti.

Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione. Si chiede l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act. Nelle imprese con più di 15 dipendenti, le lavoratrici e i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in poi non possono rientrare nel loro posto di lavoro dopo un licenziamento illegittimo. Scheda verde.

Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale. Riguarda la cancellazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese. In quelle con meno di 16 dipendenti, in caso di licenziamento illegittimo oggi una lavoratrice o un lavoratore può al massimo ottenere 6 mensilità di risarcimento, anche qualora una/un giudice reputi infondata l’interruzione del rapporto. Scheda arancione.Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi. Punta all’eliminazione di alcune norme sull’utilizzo dei contratti a termine per ridurre la piaga del precariato. In Italia circa 2 milioni e 300 mila persone hanno contratti di lavoro a tempo determinato. I rapporti a termine possono oggi essere instaurati fino a 12 mesi senza alcuna ragione oggettiva che giustifichi il lavoro temporaneo. Scheda grigia.

Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione. Interviene in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Arrivano fino a 500mila, in Italia, le denunce annuali di infortunio sul lavoro. Quasi 1000 i morti, che vuol dire che in Italia ogni giorno tre lavoratrici o lavoratori muoiono sul lavoro. Scheda rossa.

Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Propone di dimezzare da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, ripristinando un requisito introdotto nel 1865 e rimasto invariato fino al 1992. Nel dettaglio si va a modificare l’articolo 9 della legge n. 91/1992 con cui si è innalzato il termine di soggiorno legale ininterrotto in Italia ai fini della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza da parte dei maggiorenni. Il referendum sulla Cittadinanza Italiana non va a modificare gli altri requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza quali: la conoscenza della lingua italiana, il possesso negli ultimi anni di un consistente reddito, l’incensuratezza penale, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica. Scheda gialla.

Per essere validi, i referendum dovranno raggiungere il quorum del 50%+1 degli aventi diritto. Per la prima volta è ammesso il voto per i fuori sede. Dall’estero possono votare gli elettori iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) o chi si trova temporaneamente per motivi familiari, di salute, di studio e lavoro e ne ha fatto richiesta entro le giuste tempistiche.

